Indira conmemora primer aniversario de hemodiálisis gratuitas en Colima; se han realizado más de 13 mil sesiones

* Gracias a esta acción, se han evitado muchas muertes de pacientes, reconoce representante del IMSS.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La tarde de este viernes, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, conmemoró en el Centro Estatal de Hemodiálisis, el primer aniversario de la gratuidad de este servicio en la entidad, realizándose a la fecha más de 13 mil sesiones, lo que significa que pacientes han dejado de gastar más de 8 millones de pesos, lo que contribuye de manera importante al ahorro en la economía de sus familias.

«Para nosotros esto es fundamental, porque no queremos que este proceso signifique una carga adicional a las familias (…) a mí me tocó vivirlo, cuando echamos a andar este proyecto, llegar el primer día y decirles a los pacientes “¿Ya a les dijeron que es gratis? -Sí, no lo puedo creer”, personas que iban llegando, incluso de municipios de Michoacán, que hacen horas para venir a recibir su tratamiento, que tienen que conseguir sus traslados y se hacían una sola sesión a la semana porque no les alcanzaba o no podían, y que ahora nosotros podemos garantizarles esta gratuidad» expresó la titular del Poder Ejecutivo estatal.

Recordó que el costo de cada sesión era de 638 pesos y tenían que realizarse tres a la semana; es decir, más de 8 mil pesos al mes, sin contar que algunas veces tenían que llevar su kit, además de dejar de trabajar. Al final invertían entre 10 mil y 12 mil pesos mensuales, por lo que Indira se dijo satisfecha de que ahora se cumple un año de que las y los derechohabientes ahorran ese dinero al recibir tratamiento.

«Todo eso no hubiera sido posible si no tuviéramos este compromiso de todo el equipo de las áreas de salud y el respaldo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en este objetivo de garantizar el acceso a la salud (…); para nosotros ésta es una manera más de reafirmar nuestro compromiso de atender estas situaciones que más le duelen a la población», expresó la mandataria colimense.

SE HAN EVITADO MUCHAS MUERTES DE PACIENTES

La Secretaria de Salud, Martha Janeth Espinosa Mejía, señaló que este beneficio ha sido un gran impacto en la calidad de vida de las y los pacientes para que puedan vivir más y mejor con sus familias el resto de sus días; agregó que, durante este año de sesiones gratuitas de hemodiálisis, se han atendido personas de Colima, Jalisco y Michoacán.

Édgar Javán Vargas Salazar, titular del órgano operativo descentralizado del IMSS en Colima, agradeció el trabajo coordinado que se ha realizado durante este primer año, entre su institución, la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Colima, para poder brindar a las y los pacientes distintas posibilidades terapéuticas.

Armando de la Mora del Morfín, coordinador del Órgano Público Descentralizado del IMSS-Bienestar en Colima, dijo que es un día especial tanto para quienes han hecho posible que se brinde este servicio como para quienes lo reciben, ya que las sesiones de hemodiálisis han dejado de ser un gasto para las y los pacientes; «era sufrido juntar el dinero para cada sesión (tres sesiones por semana) para estar sanos, limpios de la sangre, era sufrido porque tenían que vender bienes, tenían que pedir prestado, tenían que hacer sacrificios, muchos no venían tres veces, venían una y otros de plano ya no venían, eso ocasionó muchas muertes prematuras por falta de dinero, por eso digo que la pesadilla ha terminado».