¿HUBO PACTO DE IMPUNIDAD CON NACHO PERALTA?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Carlos Arturo Noriega García, diputado local y ex secretario de Finanzas en la administración del ex gobernador Ignacio Peralta, fue vinculado a proceso por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto desvío de fondos por el orden de los 70 millones de pesos, lo que trascendió políticamente en la entidad, señalando que fue en perjuicio del Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol).

Se informó que la carpeta de investigación llevaba dos años en su integración, se dijo que fue el resultado de la auditoría del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (Osafig), donde “se determinó la indebida disposición de 70 millones de pesos, reconociendo su posterior reingreso al gobierno del estado, es decir se trata de un asunto trillado que las diferentes administraciones estatales han realizado porque les falta lana al final de cada año o administración estatal, pues disponen lana de algún recurso para luego reintegrarlo porque aseguran que el gobierno federal no envía la lana oportunamente.

HUELE A GRILLA, HUBO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS

Vale la pena señalar que el tema huele a grilla porque la misma autoridad dice que se regresó la lana administrativamente, lo mismo que ocurrió con el crédito de Mario Anguiano la lana no fue robada ni tentada por el ex gobernador y fue perseguido políticamente, vimos en redes sociales la declaración política de la Secretaria General del Comité Estatal de Morena cuestionando fuerte a Arturo Noriega, daba supuestamente santo y seña sobre el desvío pidiendo justicia para hacer ruido político, pues es su labor política. Por otra parte, sabemos que se acercan las elecciones locales para elegir a la nueva administración del ayuntamiento en Colima, en donde se encuentra despachando precisamente la hoy presidenta municipal Margarita Moreno, esposa de Carlos Arturo Noriega quien está vinculado a proceso, lo que aseguran que quieren empañar su imagen para que no vuelva a participar.

EX GOBERNADORES TRAICIONARON AL PRI

Si recordamos varios exgobernadores de los estados en 2018 hicieron pactos con Morena en la ciudad de México para que no fueran molestados después de dejar sus cargos, algunos hasta los invitaron de embajadores, además hubo antecedentes que hubo muchos problemas administrativos porque los recursos federales no llegaban a tiempo, siempre ha sucedido así, sobre todo cuando el presidente en turno desea castigar o controlar así a algunos gobernadores, pero los legisladores federales nunca fincan alguna responsabilidad al presidente del país por esas retrasos de envío de recursos o irregularidades, sino persiguen a los gobernadores o ex gobernadores. Pero lo importante para la sociedad colimense es aclarar bien si realmente hubo robo o no de esos 70 millones del gobierno estatal de Colima, pues si los aplicaron en otra partida para luego regresarlos, luego entonces lo que se busca no es la devolución de la lana sino simplemente hacer ruido político para ganar la capital del estado mediante la grilla.

Sin embargo, si hay elementos que se aplique la ley, y se detenga a quien deba detenerse, pero la aplicación de la ley y del delito que resulte debería aplicársele más bien a Nacho Peralta por ser el ex gobernador, aunque ya no le interese mucho la política, pero era quien tomaba las decisiones de esa administración y no los funcionarios menores, aunque se diga que el hilo se revienta por lo más delgado, pues por lógica política y jurídica Nacho dio la orden, es como hoy nada se mueve si la gobernadora Indira Vizcaíno no da la orden, pero curiosamente a Nacho Peralta ni siquiera lo mencionan aunque el mismo legislador acusado hizo referencia de que el ex gober tenía conocimiento, ¿Acaso hubo pacto de impunidad con Nacho Peralta y traicionó al PRI para que así ganara Morena?