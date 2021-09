Historia a modo

Por: Francisco Jesús Pérez Medina.

En algunos días, estaremos conmemorando el CC aniversario de la consumación de la independencia. Hecho histórico que vale la pena reflexionar. Un primer comentario es que serán dos fechas las relevantes para considerar: la entrada del ejército Trigarante (27 de septiembre, que es la que la historia de bronce nos ha inculcado) y la firma del acta de independencia un día después (28 de septiembre, menospreciada hasta nuestros días).

En ésta, se ofrecen detalles sobresalientes acerca del momento que otorgó, hasta nuestros días, la independencia del poder político de España. Quien no ha tenido oportunidad de leerla o conocerla, puede despertar emociones y sentimientos sobre el trascendente momento que nos brindó libertad e independencia. Comienza, en su primer párrafo, expresando la noción de ser y de decidir por sí misma, tal cual lo hace un adolescente que, por fin, prescindirá de la tutela de sus progenitores al alcanzar la mayoría de edad: “La Nación Mexicana que, por trescientos años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido”.

Posteriormente, nos narra sobre el largo trecho de quienes la iniciaron once años antes -la celebración que más nos han inculcado celebrar- para, después, resaltar a quienes la concluyeron: “Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, y está consumada la empresa, eternamente memorable, que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su Patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo, arrollando obstáculos casi insuperables” resaltando, a quien, finalmente, alcanzó el anhelado sueño libertador: el minimizado e infravalorado primer emperador mexicano Agustín de Iturbide.

En el último, y más largo párrafo, comenta la determinación de “… constituirse del modo que más convenga a su felicidad; y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios [… independiente de la antigua España]”. Firmando en ella la controversial decisión de constituir un imperio y no una república como lo anuncia el gobierno actual en la publicidad impresa y difundida en las páginas oficiales.

No es fortuito dicho error histórico, sino deliberado, pues el presidente anunció que desprecia esta fecha y que prefiere conmemorar su inicio “nos importa más el iniciador, Hidalgo, que Iturbide, el consumador, porque el cura era defensor del pueblo raso y el general realista representaba a los de arriba” [AMLO; 16-09-2021].

La historia no se trata de quien decide la autoridad tener una preferencia por afinidad o despreciar por fobias. Vale la pena decir que hacerlo es considerado un hecho flagrante de discriminación. La historia de nuestra nación está vinculada a la fusión de los originarios pobladores y de quienes arribaron provenientes de Europa; no se puede modificar el hecho por decreto ni por capricho. Sucedió y, como tal, debemos recordarlo. Azuzar a la gente por un falso clamor, no es la mejor forma de conciliar a un país. Es extraño que quien lo promueva sea descendiente inmediato por su abuelo paterno -sí, su abuelo- proveniente del país al que tanto desprecia. Celebremos, la fecha que consumó la independencia cómo se hace con el inicio gritando a todo pulmón: ¡viva México!, ¡viva México!, ¡viva México!

Salida

1.- La secretaria de seguridad del gobierno federal tuvo un pequeño lapsus al mencionar que nuestro país tiene 50 estados. Parece que le ganaron los nervios por la postura firme de la senadora Lily Tellez quien le entregó el libro “El padrino” en su comparecencia, en la que antes le espetó que, las reuniones de seguridad que llevan a cabo antes de las mañaneras en palacio nacional, solo “sirven para tomar café y despertar bien”.

2.- El impago a los trabajadores del gobierno del estado, maestros estatales y el recurso a la UdeC seguirán hasta que culmine este gobierno. Muchos tienen la esperanza en que el gobierno entrante, regularice y lleve a cabo de manera puntual lo que en derecho les corresponde. El presidente de la república se comprometió a apoyar esta causa en su última visita a nuestro estado. Deseamos que su palabra se sostenga en los hechos, por el bien de miles de familias colimenses que no han perdido la confianza en él.

3.- Se ratificó el triunfo de la primera presidenta municipal electa de la capital. Una vez agotada todas las instancias electorales por parte de la oposición, será ella quien encabece el primer periodo de gobierno del municipio de Colima como mujer. Se espera que, con la segunda gobernadora, se alcancen los acuerdos para continuar abriendo posiciones políticas al género que, con tanto esfuerzo, han logrado asumir lo que por derecho les corresponde. ¡Mucho éxito a ambas!