Hay proyectos ‘buenos’ para el relleno sanitario de Tecomán: Enrique Michel

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El director de Ecología del ayuntamiento de Tecomán, Enrique Michel Ruiz, informó que para el relleno sanitario hay varios proyectos importantes, entre ellos dejar de llevar el 30 por ciento de los residuos sólidos que se recolectan en las comunidades y en la ciudad.

Señala que como titular de Ecología se encuentra gestionando un equipo para poder “picar

las ramas y alguna compactadora a fin de que el relleno sanitario tenga el equipo adecuado para un funcionamiento eficiente y eficaz”.

Michel Ruiz admite que la planta de separación de basura “ni existe ahí, yo no he ido al relleno sanitario pero tengo entendido de que la maquinaria ya no está ahí,

era una planta que instaló el gobierno del estado junto con la de Villa de Álvarez; a mi me tocó verlas cuando las estaban terminando de instalar y aquí en Tecomán ya no hay nada de maquinaria, creo que sólo está la pura prensa».

Por último, señaló que fue el gobierno del estado quien se la llevó: “quien sabe en qué términos las tendrían, si en comodato o que hayan hecho un convenio con el municipio, porque lo único que quedó fue la estructura”, subrayó.