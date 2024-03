Hallan con vida al periodista Jaime Barrera en el municipio de Magdalena, Jalisco

CN COLIMANOTICIAS

Jalisco.- La Fiscalía del Estado informó en redes sociales que fue localizado en buen estado de salud el comunicador Jaime Barrera, quien fue secuestrado hace dos días.

La autoridad de Jalisco indicó que se continuará con los actos de investigación de gabinete y campo para esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables.

En breve entrevista para Televisa-Guadalajara, Barrera confirmó que fue liberado por sus captores, y atribuyó su secuestro a la labor periodística que realizó.

“Fui el protagonista de mis propias columnas”, apuntó.

Fue la hija de Jaime Barrera Rodríguez, presentador de 56 años del canal N+ de Televisa Guadalajara, comunicó en la red social X la desaparición de su padre desde el mediodía del lunes 11 de marzo, y solicitó ayuda pública.

Luego de la denuncia hecha a través de redes sociales, la Fiscalía de Jalisco confirmó el martes que existen evidencias que apuntan a que el periodista Jaime Barrera fue “privado de su libertad”, siendo raptado en la zona metropolitana de Guadalajara, luego de salir de las instalaciones de la radio.

El caso del periodista, quien también colaboraba con Canal 44, Milenio y El Informador, despertó la atención de organizaciones civiles internacionales como Artículo 19 y el Comité de Protección para Periodistas (CPJ, en inglés).

El hecho ocurre mientras organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) han advertido que México es el país que no está en guerra más peligroso para los periodistas, con al menos cinco asesinados en relación a su labor en 2023, según Artículo 19.

Primeras entrevistas tras cautiverio

“El lunes iba saliendo del programa de radio a las 2 y como esto pasa de repente, las fauces de la delincuencia se asoman y te escupen en la cara y ya no sabes qué hacer ¿no? Fue una odisea larga, terrible, pero afortunadamente terminó bien”, dijo el periodista a unas horas de haber sido liberado en el municipio de Magdalena.

Barrera Rodríguez recordó que fueron cinco sujetos armados los que lo encañonaron cuando estaba en su coche y lo obligaron a subir a una camioneta en la que se lo llevaron y en la que durante el trayecto sus captores le reclamaron por los textos que escribía.

“Ni siquiera tuve tiempo de prender el auto, es una dinámica como ya conocida, un coche adelante por si yo trataba de arrancar, un camioneta al lado. De repente llegan cinco encañonándote a tu coche y tú ahí debes decidir si subes o te quedas ahí, pase lo que pase”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

El periodista aseguró que nunca pudo ver nada, ya que desde que lo privaron de su libertad le vendaron los ojos y le ataron las manos, además de que lo tuvieron hincado la mayor parte del tiempo y algunas veces acostado.

“Te acuestan en el asiento trasero (de la camioneta). Estuve en cautiverio con los ojos vendados, con la manos amarradas, hincado la mayor parte del tiempo y luego acostado, con un poco de agua”, detalló a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

El comunicador y conductor de un noticiero en Jalisco consideró que fue el movimiento de todo el gremio y de todas las personas que se solidarizaron tras conocer que había sido raptado y que llevó a que se manifestaran ayer lo que permitió que quienes lo privaron de la libertad finalmente lo dejaran ir, no sin antes hacerle algunas advertencias.

“Me dijeron que si no cumplía cosas o no le bajaba ya sabían dónde vivo, quiénes son mis hijos o dónde me muevo, en fin es algo que se tiene que decir y que seguramente no les está gustando, pero hay que decirlo y hay que exigir más protección y estar más cuidado en este proceso electoral que viene. En 34 años no me ha sucedido eso”, expresó.

Agregó que ante los cuestionamiento de quienes lo privaron de la libertad desde la tarde del lunes sobre por qué escribía lo que escribía, el comunicador les aseguró que nadie le da instrucción y que no escribe por consigna.

“Yo lo que les decía es que escribo sin consigna, escribo sobre lo que veo, de lo que pasa, de lo que asocio, y siempre hay como una idea de quién te mando a escribir eso, pues no me mandó a escribir eso”, mencionó.

Agregó que lo que le ocurrió sin duda es una especie de advertencia y de mostrar la facilidad con la que pueden levantarlo y llevárselo, pues dijo que los responsables nunca pidieron un rescate y no hubo tal.

“No fue secuestro porque no pidieron rescate, fue una especie de advertencia de lo que yo escribo, de lo que yo digo, creo que viene por ahí”, puntualizó a Gómez Leyva en su programa en Radio Fórmula.

El periodista aseguró que quienes se lo llevaron no lo maltrataron tanto físicamente, sólo al final le dieron unos tablazos, y todo el tiempo en cautiverio tuvo los ojos tapados y las manos atadas.

“Al final ahí (hubo) unos tablazos, pero en realidad no tengo más de qué quejarme. Estuve en un par de domicilios y luego me subieron a un vehículo y es ahí donde me abandonan”, comentó.

Barrera Rodríguez dijo que quienes lo privaron de la libertad lo abandonaron con las manos esposadas en el municipio de Magdalena, en donde buscó ayuda y se acercó a una tienda en donde le permitieron hacer unas llamadas. Le habló a su familia, a sus hermanos, y a las autoridades, por lo que hasta el punto en el que se encontraba llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes actualmente lo acompañan.

Con información de López-Dóriga Digital y Excelsior