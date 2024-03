Guardavidas y paramédicos en albercas y toboganes del Parque Regional listos para atender cualquier emergencia

CN COLIMANOTICIAS

*Protección Civil llama a respetar indicaciones para evitar incidentes

En las albercas y toboganes del Parque Regional “Griselda Álvarez” se encuentran 5 guardavidas, 2 paramédicos, voluntarios de Escuadrón Juvenil y una ambulancia para en caso de requerirse ante alguna emergencia.

El director de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Erik González hizo el llamado a la población a respetar las indicaciones que se hacen para ingresar a las albercas para evitar incidentes.

Pidió no dejar a menores de edad sin la supervisión de alguien mayor de edad, además dijo que está prohibido usar vidrio en las albercas, no lanzarse en clavados, evitar correr cerca de atrás de albercas, ni ingresar bajo efectos de bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas.

En las zonas de toboganes prohibido no respetar reglas como no lanzarse de frente.

“En la medida que cumplamos con todas las reglas de seguridad no tendremos ningún incidente”.

El aforo del espacio se busca que no rebase a las mil personas por temas de seguridad.