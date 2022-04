Guardavidas de Tecomán sin poder cobrar por falta del RFC

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Por falta del RFC, 5 guardavidas que trabajaron la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua en las playas del municipio de Tecomán, no pueden cobrar su pago debido a que no los pueden ingresar a la nómina sin ese documento.

José Manuel González Meza, comisario del Real, admitió la situación complicada de los guardavidas quienes por su trabajo se logró saldo blanco.

Reconoció que en el ayuntamiento están buscando la forma de pagarles, la primera respuesta es que deben ir hasta las oficinas centrales del SAT en Colima para obtener el documento. “Aquí en presidencia nos dijeron que van a tratar de dar solución, porque la cita sería en tres meses, así que estamos esperando a ver qué nos resuelven”.

Sobre este tema, el director de la Unidad de Protección Civil de la comuna, Roberto Campuzano López, reconoció que fue esta dependencia la responsable de contratarlos eventualmente, por ello es que también le están dando seguimiento al pago. “Nosotros queremos que se les pague en tiempo, sin embargo, hay una situación de que algunos no están dados de alta en Hacienda, es un trámite que se ha estado pidiendo para ingresarlos a la nómina y su pago se dé”.

Aclaró que el problema no es el ayuntamiento, sino del trámite ante el SAT, que además se encuentra con una situación muy complicada con las citas, “no hay citas, y si logran ingresar los mandan hasta 4 meses, es un tema complicado, y ellos no pueden hacer sus trámites, no solo el pago por sus servicios sino cualquier otro trámite”.