Griselda Martínez pide a los desarrolladores, vivienda digna y económica para Manzanillo

*“Los desarrolladores seremos unos aliados”, dice el presidente de la Canadevi-Colima.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- La presidenta Griselda Martínez pidió que, en el desarrollo de vivienda para Manzanillo, sean espacios dignos y accesibles económicamente para las familias manzanillenses, además que deberán apegarse estrictamente a la legalidad para evitar problemas en el futuro. Lo anterior durante la Sesión 201 de la Comisión Consultiva Regional del Infonavit, a la que asistió la delegada de tal institución Marisol Vega Luna, autoridades gubernamentales y desarrolladores de vivienda representados por la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi-Colima).

La presidenta Griselda Martínez explicó que no es que no haya vivienda en Manzanillo, pues dijo que hay de sobra, porque hay mucha en abandono, dijo que la problemática es que la gente no tiene la capacidad económica para adquirirla, “no les alcanza”.

Indicó que su propuesta es, que se construya vivienda a la cual sí, tengan acceso las y los habitantes de Manzanillo, “si bien la población está creciendo, debe haber un compromiso social por parte de los constructores porque su negocio es hacer negocio. Se requiere hacer vivienda que sea opción permitiendo pagarla con los sueldos de trabajadores”.

La alcaldesa reconoció que el hacinamiento en los hogares provoca conflictos sociales, “sin patios, sin espacios, donde una familia no pueda estar de manera adecuada, genera hasta conflicto entre vecinos”.

Añadió, que cuando se empezó a desarrollar ese tipo de vivienda, sólo se pensó en hacer negocio, y no en lo que requerían las familias, “si bien sí se tiene que buscar una ganancia, también se debe hacer lo que es correcto”.

Griselda Martínez puntualizó que, como Ayuntamiento de Manzanillo, ha presentado al Congreso del Estado la Nueva Ley de Asentamientos Humanos, normatividad que vendría a beneficiar a los desarrolladores de vivienda, pues con la anterior no existe un orden, “somos el único municipio que lo ha propuesto, pero el Congreso del Estado está en otras cosas”.

Mencionó que, a causa de una ley permisiva, anteriormente se construía sin condiciones adecuadas, es decir, sin contar con un pozo de agua para algún fraccionamiento o con una calidad muy inferior, “y ahora lo que nos la pasamos haciendo, es solucionando esas problemáticas, por corrupción que se fue generando a lo largo de los años, pues inclusive dejaron abandonados fraccionamientos y ahora el Ayuntamiento tiene que hacerse cargo de ellos, para resolver todo el tema de urbanización”.

Indicó estar a favor de la inversión y en el desarrollo, pero sí hacerlo con orden y con responsabilidad para el desarrollo de vivienda digna en Manzanillo.

Por su parte, la delegada del Infonavit Marisol Vega Luna, mencionó que entre autoridades y empresarios se podrá lograr beneficios para las y los trabajadores, “en Manzanillo se da un crecimiento muy grande, por la cuestión industrial y tenemos que buscar cómo apoyar en la adquisición de vivienda”.

Como parte de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi-Colima), su presidente Carlos Saucedo, dijo que hay plena disposición para hacer desarrollos dignos y apegados a lo que dictan las normas en la materia, por eso, resaltó que haciendo equipo se podrán tener grandes logros, “estamos dispuestos para podernos coordinar. Nosotros seremos unos aliados”.

En esta reunión, también asistieron el director de Desarrollo Urbano, Jorge Vargas; el Tesorero, Eduardo Camarena y el director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Leonardo Chiprés.