Griselda Martínez entrega 15 camionetas nuevas para la operación de la CAPDAM

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Con el objetivo de fortalecer los servicios hacia la población por parte de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), la presidenta Griselda Martínez, con una inversión de 6 millones 267 mil 106 pesos, de recursos propios, hizo entrega de 15 camionetas nuevas que mejorarán la operación de dicho organismo operador.

Desde las instalaciones de la CAPDAM, y acompañada por servidores y servidoras públicas de ese organismo y también de la Contraloría, la alcaldesa destacó las labores que se han hecho, pues enlistó que se reparan redes de agua, de drenaje, hacer cobros, se adquiere equipo para instalar, “aquí no nos robamos el dinero como antes, ni quemamos instalaciones, ni desaparecemos documentación, al contrario, hay una transparencia total”.

Reveló que por los buenos manejos financieros, han sido pagados casi 93 millones de pesos que la CAPDAM tenía como deuda, “y también en estos casi 5 años que llevamos nos la hemos pasado equipándola para atender todas las necesidades que se presentan y además pagando la deuda de los sinvergüenzas esos por casi 93 millones de pesos; por eso felicito a todas y todos los trabajadores porque han hecho un gran trabajo, pues hemos invertido muchos millones de pesos en obras que tenemos por todas partes”.

Invitó a todas y todos los usuarios a pagar sus recibos del agua, pues de esta forma es que se pueden hacer las obras y adquirir el equipo para una mejor operación, “y ojalá que los que no nos pagan, lo hagan, y no solo los hoteles que son de políticos que no lo hacen, sino también el gobierno del estado que no paga por el agua de sus inmuebles; aquí el pueblo manzanillense les subsidia el servicio, pues la CAPDAM paga de luz al mes, alrededor de 7 millones de pesos, qué pasaría si no la pagamos, pues nos la cortan. Todos tenemos la responsabilidad de pagar el agua”.

En el uso de la voz, el director administrativo de la CAPDAM, Enrique Castillo, detalló que se adquirieron 15 camionetas a través de licitación pública; 1 camioneta doble cabina y 6 camionetas chasis cabina de redilas serán para los departamentos de la dirección operativa.

Agregó que de 8 camionetas compactas doble cabina; 3 serán para la dirección de comercialización, 2 para la dirección de construcción; 2 camionetas para la dirección administrativa y 1 para la dirección de operación.

Indicó que éstas serán utilizadas por los diferentes departamentos para la oportuna atención de las actividades de dichas direcciones, “esto con el fin de renovar el parque vehicular ya que algunas unidades cuentan con más de 15 años de servicio y presentan fallas constantes lo que ya no las hace eficientes”.