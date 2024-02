GOBERNADORA CUMPLE CON BUROCRACIA ESTATAL

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva reunida con la base trabajadora del gobierno estatal, dijo; “Amor con amor se paga”, porque si ustedes hacen un esfuerzo para cumplir con las responsabilidades laborales de nuestra administración estatal y cumplen con sus obligaciones para hacer un buen gobierno, entonces nosotros estamos obligados también a cumplirles en sus derechos como trabajadores, les agradezco el trabajo profesional del día a día.

Así anunció la gobernadora en asamblea estatal de la base trabajadora con presencia del líder sindical Martín Flores Castañeda, después de llegar a un acuerdo entre la administración estatal y la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), la gobernadora les informó que recibirán el 5.6% de aumento a sueldo, sobre sueldo y quinquenios, lo que representa un punto porcentual por encima de la inflación registrada en el año 2023, pero además las prestaciones fijas tendrán un aumento del 11%, y tendrán becas, bonos y ayudas familiares.

Sin lugar a dudas la administración estatal de Indira Vizcaíno ha dado muestras de un adecuado manejo de las finanzas del gobierno del estado y de una alta responsabilidad ante la base de los trabajadores del gobierno estatal, aunque también les ha cumplido puntualmente los recursos que le corresponden a la Universidad de Colima, lo que no ocurrió con la administración estatal anterior con el inadecuado manejo de las finanzas que llevaba Carlos Arturo Noriega en la administración de Nacho Peralta, en donde al final dejó deudas por todos lados, y si recordamos recibieron la lana del crédito que autorizó el Congreso Estatal que se pidió en la administración de Mario Anguiano y aun así lo acusaron de peculado y lo persiguieron políticamente, hubo un presunto desaseo de las finanzas pasadas en donde no pagaron a la Universidad de Colima ni a la burocracia estatal y hoy se ve la diferencia.

FORO PARA LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE UREA EN ARMERÍA

Apenas hace unos días mencionamos aquí en ésta columna con el título “Armería Pueblo chico infierno grande” en donde cuestionábamos la inadecuada negativa de la alcaldesa de este municipio y de varios grillos que rechazaban la instalación de esta planta sin valorar técnicamente la importancia que tiene para la economía del municipio, ya que es un pueblo que está prácticamente abandonado, pues esa empresa pretendió o pretende invertir cerca de un mil ochocientos millones de dólares lo que sería detonante para la economía de Cuyutlán, de Armería y del estado porque podrían obtener fertilizantes más baratos para la agricultura y ganadería regional, desconocen los grillos que este tipo de plantas están instaladas hasta en las ciudades más pobladas de Europa, pero allí no hay tanta grilla como en Armería.

UN FORO FALLIDO

El foro al que convocan en Armería para el día 29 de febrero, se analiza y huele a tintes políticos, de grilla, quizás para justificar y respaldar en parte la postura de la alcaldesa ya que estuvo en contra de la planta, pero ahora quiere jugar y ganar la diputación local, y quizás la va a ganar, pero si tuviera mejor visión y experiencia política sería mejor que no tocara el tema, dejarlo al margen, porque se ve que desconoce que la mayoría de la población sí estaría de acuerdo que se ponga la planta según la última encuesta de opinión pública realizada a la misma población de Armería en noviembre del 2023, pues 87 armeritenses de cada cien la aprobaron, la encuesta la realizó la empresa Marketing Group y fue personalizada a 400 personas del municipio.

El foro mal anunciado surge al calor de las elecciones próximas ya que antes de realizarlo, están advirtiendo que es una lucha de la comunidad de Cuyutlán para supuestamente no permitir el deterioro del entorno, es decir ya anuncian su negativa postura antes de realizarlo, entonces la gente que está de acuerdo y que es la mayoría, a nada tiene que ir con ellos a ese foro.

El ecosistema o ambiente natural tanto de Cuyutlán y de El Paraíso están muy abandonados desde hace muchísimos años, ya no puede deteriorarse más sino al contrario pueden aportar recursos para mejorarlos, y está abandonado porque hay miles y miles de moscos por todos lados, Cuyutlán es un pueblo fantasma que ya ni revive en Semana Santa en forma turística como antes, por falta de apoyo del mismo Ayuntamiento y de sus propios comerciantes que nunca se organizan para promover unidos a los mismos balnearios, solo se les facilita echar culpas en la prensa y hacer grilla, pero no arreglan ni pintan las fachadas.

Aseguran que asistirán legisladores morenistas al foro, lo cual hace suponer que es un movimiento político partidista, de Morena, de antemano ya está politizado. Podemos advertir de una vez entonces su resultado. “No a la instalación de la planta”. Desconozco si continuará o no el proyecto de esa planta, quizás la misma empresa cometió un error estratégico, nunca expuso al pueblo su proyecto y quizás ni al gobierno estatal, para que se valore técnicamente y profesionalmente el impacto ambiental.

No creemos que Morena como partido esté participando en un tema empresarial que podría impactar y detonar el desarrollo municipal de Armería y del estado de Colima, ojalá que las manos del ayuntamiento no estén atrás de este foro fallido, porque será más bien una reunión de amigos para no decir de grillos, porque no escucharán a los que la apoyan porque antepusieron que no están de acuerdo, luego entonces no es foro de opinión y se ve que tampoco es demanda auténtica de los propios pobladores, aunque tienen todo su derecho a ser escuchados y oponerse, y más cuando no son expertos en estas grandes empresas ni han visto el proyecto.

Armería necesita una nueva administración municipal del partido que sea, verde, tinto, azul, rojo o amarillo, pero con una nueva y mejor visión empresarial, no de grillitas estériles de funcionarios inexpertos, al municipio le urge un gran impulso para revivirlo como en los años 80 en donde su economía era mucho mejor que ahora, y lo repito, teníamos en Armería cines, bancos, muchos comercios, bonitos balnearios de Cuyutlán y El Paraíso, hoy está prácticamente abandonado todo, por ello no debemos politizarlo y dividirlo políticamente más porque afecta su propio desarrollo.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.