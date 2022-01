Gana proyecto contra COVID-19, liderado por UdeC, premio internacional UDUAL

*El proyecto, encabezado por el Dr. Iván Delgado, recibió el premio internacional UDUAL en la categoría de Innovaciones en el tratamiento y equipo médico para atender a pacientes con COVID-19.

Colima, Col.- La investigación liderada por el Dr. Iván Delgado Enciso, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, recibió el premio de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) en la categoría de “Innovaciones en el tratamiento y el equipo médico para atender a pacientes con COVID-19”.

La investigación premiada, “Administración de solución salina activada neutra como inactivador viral e inmunomodulador para prevenir y tratar COVID-19: Reduce 90% el riesgo de enfermar, de hospitalización y de muerte cuando se adiciona a las medidas usuales”, también forma parte de la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que revisa y proporciona una descripción completa de la evidencia sobre los tratamientos farmacológicos del COVID-19 desarrollados en todo el mundo.

Dicha terapia, publicada en septiembre de 2020 junto con estudiantes del posgrado en Ciencias Médicas de la UdeC y de la empresa Esteripharma, encabezados por la Dra. Brenda Astrid Paz y médicos del Instituto Estatal de Cancerología de la Secretaría de Salud de Colima y el cirujano maxilofacial Juan Paz García, busca acelerar la recuperación y evitar que pacientes con diagnóstico de COVID-19 leve, moderado o severo sean hospitalizados.

Este tratamiento, que se une a otros similares, explicó Delgado Enciso en entrevista, “no es dióxido de cloro, sino una solución salina activada muy similar a la que produce nuestro cuerpo y nos ayuda a regular la inflamación y estimular el sistema inmune, que son las defensas de nuestro cuerpo”.

El investigador compartió que este proyecto, además de que se aplicó en pacientes de estados como Morelos, Jalisco, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Nuevo León, Zacatecas y Sinaloa, con resultados importantes (sobre todo en la prevención del estado grave), también se tiene conocimiento de que universidades o instituciones de Perú, Honduras, Italia, India y Canadá buscan replicarlo o hacer proyectos similares.

Trabajar en investigaciones que ayuden a una pronta recuperación en los pacientes ha sido una constante en la vida académica de Iván Delgado, de ahí que buscará, junto con otros investigadores universitarios, instituciones de salud y de la iniciativa privada, más estrategias para hacerle frente a esta pandemia. Ejemplo de ello es la labor que realizan en una nueva tecnología para pruebas COVID-19 y el uso del Ácido Mefenámico para esta enfermedad, sobre todo cuando es leve y moderada, así como estudios del impacto de la pandemia en poblaciones marginadas y personas vulnerables, como pacientes con VIH, además del análisis del estado emocional de los estudiantes de licenciatura en instituciones educativas de Colima e internacionales.

“Recientemente, en una tesis del doctorado en Ciencias Médicas, estamos trabajando en el desarrollo de una vacuna; no sabemos aún a dónde vamos a llegar, pero queremos intentarlo, pues el tema de las vacunas estará vigente durante muchos años”, agregó.

Aunque la pandemia ha puesto en perspectiva la labor de los investigadores y su trabajo, comentó, aún falta el reconocimiento social; “es común escuchar que ‘seguramente los investigadores se la pasan sentados sin hacer nada’; incluso hay profesionales de la salud que no alcanzan a dimensionar que todo lo que está haciéndose, en todos los niveles, proviene finalmente de proyectos de investigación. Nos hace falta hacer hincapié en la investigación científica y entender que lo que hace progresar a un país o una institución son la investigación y el desarrollo tecnológico”.

Por más hospitales que se construyan y médicos que se contraten para hacerle frente a la pandemia, agregó el investigador universitario, “ésta no va a terminar si no es por la generación de conocimiento científico, de vacunas y nuevos tratamientos. Las esperanzas no están en construir hospitales gigantes, sino en encontrar vacunas y tratamientos eficaces. No digo que los hospitales no sean necesarios, son importantísimos, pero la investigación es lo que va a permitir que la pandemia termine o al menos se controle”.

De ahí la importancia, resaltó, de que la Universidad de Colima le apueste a la investigación; “este premio valida el esfuerzo de sus investigadores, cuyo trabajo es reconocido por otros profesionales”, pues el proyecto galardonado se encuentra a la par de proyectos ganadores en las otras dos categorías del mismo premio: “Desarrollo y producción de las vacunas cubanas contra el COVID-19: SOBERANAS”, elaborado por el Instituto Finlay de Vacunas, la Universidad de La Habana, el Centro de Inmunología Molecular y el Centro Nacional de Biopreparados o el de “Unidad Temporal para Atención de Pacientes con Covid-19”, generado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Eso nos pone en perspectiva de la importancia de este premio y que estamos a la altura de grandes instituciones latinoamericanas. Siempre he pensado que en Colima y en la Universidad, se pueden hacer grandes proyectos. El premio nos deja esta enseñanza: que no importa si la Universidad es gigante, sino la capacidad de su personal y las ganas de innovar”, comentó el investigador.

El máximo reconocimiento que puede haber para él, como para cada uno de los integrantes de los grupos de investigación con los que trabaja, dijo, es que sus hallazgos “se utilicen en los pacientes y que a pesar de que no los conocemos, los podemos ayudar a través de otros médicos que están siguiendo las estrategias de manejo generadas por nosotros. El premio es un respaldo académico del trabajo hecho, pero poder ayudar a muchas personas que ni siquiera nos conocen, es el máximo reconocimiento”.

Por último, Iván Delgado comentó que “fue invaluable e insustituible la participación de estudiantes de maestría y doctorado en Ciencias de la UdeC y de la empresa Esteripharma a través de su líder en investigación, la Dra. Brenda Paz, para que este proyecto fuera posible”.

