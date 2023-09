Gana Claudia Sheinbaum encuesta con una muestra de 12,500 personas

Adán Augusto y Noroña a disciplinarse, Ebrad denunciará irregularidades…

Tirada magistral. Carta: El Papa

Tarot Político

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Hay una gran desinformación acerca del método que se aplicó durante el ejercicio que realizó Morena y las encuestadoras para elegir al Coordinador (a) Nacional de la Defensa del Voto, para empezar debemos partir de que la encuesta fue realizada de forma abierta, tanto a personas que militan en el Movimiento de Regeneración Nacional, como a las que no simpatizan con el mismo. Fueron designados algunos distritos electorales en el país, no todos, y la pregunta que más tenía valor era la correspondiente al nombre de quien le parecía la mejor opción al ciudadano encuestado, con un valor del 75% y los reactivos concernientes a los atributos sumaban el 25% restante.

En México habitan de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) 129 millones de mexicanos, y de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) Morena tiene una militancia de 2 millones 322 mil 136 activos y registrados en su partido, si consideramos una elección abierta en donde cualquier persona podría emitir su voto, es decir, militantes o no, y la muestra es de 12,500 personas entonces tendremos que con respecto a la cifra de habitantes no llega ni al 1% de la población y con respecto a la militancia de Morena la situación es la misma, la muestra no representa a todos, porque también votaron los que no son militantes. Desde mucho antes que este proceso existiera, el presidente Andrés Manuel López Obrador levantó la mano de Claudia Sheinbaum y con los resultados de ayer, debe quedarnos claro que la designación atraviesa en parte, por el presidente.

En pocas palabras para los seguidores de Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña e incluso los que protestaron ayer, los seguidores de Marcelo Ebrad, tienen la gran fortaleza de sus registros de militantes o simpatizantes que trabajaron de manera interna, dichos listados son los que les darán a ciencia cierta el peso suficiente para negociar en la mesa tanto las decisiones, como el reparto de las candidaturas, ahí es donde está la verdadera prueba de fuego para demostrar que Claudia Sheinbaum Pardo tiene las cualidades y el oficio político suficiente, para generar las condiciones de unidad en el Movimiento de Regeneración Nacional. Ahí tendrá que elegir si sigue creyendo en los espejitos que algunos gobernadores y gobernadoras le vendieron, o bien, hacer un reparto justo de posiciones para el 2024.

En su discurso de ayer Sheinbaum Pardo la designada Coordinadora Nacional de la Defensa del Voto de la Cuarta Transformación lo dijo: “un reconocimiento a todos mis compañeros (…) La unidad es fundamental, se requiere de todos y de todas, las puertas siempre estarán abiertas y nunca se cerrarán”.

Este mensaje debe ser bien entendido por las promotoras de Claudia Sheinbaum, especialmente los gobernantes que creen que repartirán el pastel a su antojo y no será así, los aspirantes que no consolidaron el triunfo, serán el equipo que impulse el proyecto de Claudia Sheinbaum y por consiguiente, los que recibirán espacios de participación en política para todos sus grupos, recordemos que la muestra fue de 12 mil quinientas encuestas, pero cada aspirante trae sus números y todo en este proceso cuenta.

Con respecto a Colima, las lecturas de la Coordinadora Nacional de la Defensa del Voto de la Cuarta Transformación deben ser muy claras, los escándalos, las aristas en la agenda política del gobierno de Indira Vizcaíno tales como: seguridad, salud, desapariciones forzadas, juicios políticos contra Ignacio Peralta Sánchez y Carlos García Noriega, así como los señalamientos de enriquecimiento ilícito de algunos de los integrantes de su gabinete, el nepotismo para nombrar funcionarios, etcétera, no creo que sean temas que no estén ya en el radar de Sheinbaum Pardo, quien ya trae el pulso de cada entidad.

Por muy amigas que pueda presumir la gobernadora Indira Vizcaíno que son, en donde en posteos ha dicho que es muy cercana a la Coordinadora Nacional de la Defensa del Voto de la Cuarta Transformación, debe quedar claro a la gobernadora de Colima, que es más importante el garantizar la continuidad de la 4T a pesar de lo que sea y a pesar de quien sea. Este proceso que será el más vigilado, debe estar fortalecido por gobernantes y legisladores honestos, austeros, eficientes y con gran capacidad de respuesta a la ciudadanía, porque serán la carta de presentación de Claudia Sheinbaum en todo el país.

Mi reconocimientos a los simpatizantes y seguidores de Adán Augusto López Hernández, de Gerardo Fernández Noroña, de Marcelo Ebrard, de Ricardo Monreal y los que siguieron fieles hasta el final a Manuel Velasco, la muestra, la metodología y los distritos de su aplicación, determinaron con 12 mil 500 personas la designación de Claudia Sheinbaum como la abanderada de Morena, de un universo total de 2 millones 322 mil 136 militantes activos, para que nadie sienta que perdió. Ahora a ponerse de acuerdo todos, y cerrar filas para garantizar la unidad al interior de Morena, y más importante aún, para garantizar el triunfo electoral en el 2024 que garantice la continuidad de la Cuarta Transformación.

