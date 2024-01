Fuerza por México busca tener ‘mínimo’ una regiduría en Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Durante la presentación de los integrantes del comité municipal del partido “Fuerza por México”, el dirigente estatal de este Instituto Político Jaime Haces Pacheco admitió que gracias a un arduo trabajo y estructuras que se tuvieron se logró una regiduría “la intención de Fuerza por México es mínimo tener esa regiduría, pero no pensamos en un objetivo mínimo o por lo menos tener eso, vamos con todo por la presidencia municipal de Tecomán”.



Haces Pacheco aseguró que en Tecomán “Fuerza por México” tendrá candidatos propios y va participar solo en estas próximas elecciones “y tendrá candidatos y candidatas en todos los puestos de elección popular estatales” .



Por su parte, Martín Alejandro Alcantar Chávez, Presidente del Comité Municipal de Fuerza por México expresó que, al momento de aceptar la invitación se dejó en claro que no hay imposiciones y se nota al darle oportunidades a los jóvenes, que realmente, le abren espacios a la juventud tecomense, se ha visto y se está haciendo algo histórico el día de hoy, “no he visto un presidente de un Comité Directivo Estatal joven en la historia de Colima, eso es de admirar, eso es una responsabilidad política por parte de este movimiento de Fuerza por México Colima, es por ello que estamos aquí presentes”, precisó.



Forman parte del Comité Municipal de Tecomán de Fuerza por México, Presidente Martín Alejandro Alcantar Chávez, Secretaría Técnica Héctor Alejandro Orozco Gómez, Secretaría General Luis Antonio Ramírez Rodríguez, Secretaría de Organización Ricardo Rafael Lemus Chávez, Secretaría de la Juventud, Mujer y Vinculación Blanca Arias, Secretaría de Asuntos Jurídicos Miriam Zeltzin Sánchez Reyes, Secretaría de Elección José Enrique Negrete Hueso y Secretaría Financiera Ricardo García Cervantes.