Familiares de pacientes diabéticos denuncian deficiencias en el IMSS Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Familiares de pacientes diabéticos se manifestaron a las afueras del Hospital del IMSS en Tecomán para inconformarse públicamente por las graves deficiencias que se tienen en esta Institución pues se carecen de equipo y el quirófano no funciona desde el año pasado.

Josué Chávez, hijo de un paciente de pie diabético, encabezó a un grupo de personas que se inconformaron pues según dijo hay pacientes que tienen hasta 15 días que no los atienden, “lo único que estamos peleando que se les dé fecha de operación yo no estoy dispuesto a dejar solas a todas las personas que no atienden, a mi papá ya lo van a operar pero lo justo es que a todos les den fecha”.

Y agrega “hay muchos casos pero la gente no quiere hablar porque temen a la represalia, entonces es algo que estamos buscando que a ellas se les haga justicia y por supuesto también exponiendo que aquí en el IMSS de Tecomán no se cuenta con la infraestructura ni los recursos necesarios, por eso ha habido pérdidas humanas”.

Denuncia que en el IMSS no se tiene con un glucómetro en el área de Hospital, “tienen que ser tiras reactivas de esas que tienen colorcito y más o menos ahí le tienes que adivinar en cuanto andan de azúcar, además no tienen el servicio de este ultrasonido algo tan básico en un hospital que tienen que contar con ello, y pues principalmente estamos aquí peleando de qué no haya quirófano está inhabilitado desde el mes de septiembre del año pasado y por esa razones nos están mandando a Manzanillo o a Colima”.

Josué Chávez aclaró que sobre el personal no tienen quejas ni de los directivos “el personal nos ha tratado muy bien y hacen todo lo que está en sus manos para darnos una atención digna dentro de lo que cabe y esté en sus posibilidades”, subrayó.