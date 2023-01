Familia de pescador extraviado agradece apoyo, por ahora suspenden la búsqueda

*Realizaron una pequeña ceremonia arrojando flores blancas al mar

Norma Osiris Moreno|CN COLIMANOTICIAS



Manzanillo, Col.– A través de sus redes sociales familiares de David Alejandro Velasco, pescador extraviado el pasado 21 de diciembre agradecieron el apoyo otorgado para su localización, ya que por el momento suspende su búsqueda.



Previó a suspender la búsqueda han realizado una pequeña ceremonia, en donde participaron familiares y pescadores, arrojando flores blancas al mar, rezando y cantando.



Posteriormente en su muro de redes sociales Aime Larios, hermana de David, señaló “Queremos agradecer públicamente mi familia y yo, a cada una de las personas que nos están ayudando en la búsqueda de mi hermano, la ayuda económica de amigos-compañeros de trabajo-familia, la moral, a los propietarios de las lanchas, a los pescadores, los dueños de los drones, a los de las avionetas, las que caminaron por playas, a los Protección civil”.



Agregó “a mi familia que nunca se separando de nosotros, a las personas que oraron y siguen orando por mi hermano, a los que sin conocernos se acercaron ah nosotros para brindarnos su ayuda, de parte de mi mamá no tenemos cómo agradecer todo este movimiento que se hizo para poder llegar ah él, pero con el corazón roto seguiremos buscando a mi hermano hasta encontrarlo, este cansancio no es solo físico si no también emocional”.



Remarcó “Pero no perdemos la fe que cuando Dios quiera lo encontraremos y rogamos que sea pronto! Gracias por todas las muestras de cariño, jamás tendremos cómo pagarlo”.