Faltó la gestión de la gobernadora, dijo Adán Augusto López al reconocer no cumplir con el compromiso del rescate del IPECOL

*“En vez de estar gestionando el 8 por ciento de aumento salarial, la gobernadora debería haber visto lo del rescate, les dio mucho”: Adán López

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Durante su encuentro con agremiados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) encabezados por su líder Martín Flores Castañeda en Manzanillo, previo a su asamblea informativa, el exsecretario de Gobernación y actual aspirante a la coordinación nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, reconoció que no cumplió con regresar a Colima para lo del rescate del IPECOL, pero dijo, no lo hizo porque la gobernadora no entregó los oficios de trámite del rescate financiero.



“Yo ya no soy funcionario federal, ahora está en manos de Indira Vizcaíno que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador le cumpla a los colimenses”, aseveró.



Previo a su encuentro con el exfuncionario federal, en atención a los medios de comunicación, Martín Flores enfatizó que este sindicato se mantendrá en pie de lucha para el rescate del Instituto de Pensiones para los Servidores Públicos de Colima (IPECOL) y continuarán pidiendo a Adán López honre su palabra que como funcionario federal tal y como se comprometió con los burócratas de Colima.



Recordó que el 10 de noviembre de 2021, previo a la nueva administración, vino al estado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y ante el quebranto financiero que nos heredó el mal gobierno de Nacho Peralta, tuvimos los trabajadores del gobierno una bocanada de oxígeno, porque el mandatario federal se comprometió a rescatar las finanzas del gobierno del estado, incluso mencionó que venía a apoyar al gobierno de la deuda que le heredaron de 11 mil millones de pesos, de los cuales al 31 de octubre de 2021, sumaban 1 mil 130 millones con el IPECOL”.



Indicó que el sindicato le dio la bienvenida a ese compromiso y propuesta del presidente y ofrecimiento ante la falta de apoyo que no llegaba, el sindicato buscó al secretario de Gobernación en su visita que hizo a Colima el 27 de octubre de 2022 y “nos reunimos en Casa de Gobierno, con Adán Agusto López, la gobernadora Indira Vizcaíno y todo el comité del sindicato, ahí se le expuso la problemática que tiene el gobierno tan grande que le afecta al IPECOL, con toda la información financiera, en donde el entonces secretario de Gobernación asumió un compromiso, firmando una minuta en donde se comprometió a regresar a Colima el 22 de noviembre de 2022, para presentarnos una propuesta de rescate financiero”.



Pero, continúo, es algo que “hemos esperado pacientemente, sin embargo el secretario no regresó el 22 de noviembre como ofreció y hasta la fecha no había regresado a Colima, hoy que se presenta aquí en Colima, ya como aspirante presidencial venimos a entregarle una petición que nos dé a conocer su propuesta que nos debería haber entregado desde el 22 de noviembre de 2022 para el rescate financiero de IPECOL o que nos informe si el presidente López Obrador le informó que su ofrecimiento ya no estaba en pie y que por tanto no había el respaldo ofrecido”.



Reiteró el líder sindical que los trabajadores quieren saber “una vez por todas cuál es el resultado de la gestión que hizo el secretario de Gobernación, porque hasta la fecha no les ha dado la cara a los trabajadores y por eso estamos hoy en Manzanillo, todos los trabajadores en pie de lucha, firmes, por el rescate financiero de IPECOL, porque la unidad nos fortalece y no vamos a dar ni un paso atrás”.



“Queremos que no nos engañen, que nos digan de una vez por todas si el secretario de Gobernación nos falló o si nos va a cumplir (…), queremos que se pronuncie al respecto, queremos su respuesta”, subrayó.



Al momento de reunirse ya con Adán Augusto López y al entregarle la petición por escrito, el aspirante presidencial, aseveró que él ya no es funcionario federal, pero que hay el compromiso del presidente de México de rescatar las finanzas del IPECOL, pero falta que la gobernadora del estado haga lo suyo, primero, entregar el oficio solicitando el apoyo y rescate y segundo presentar la denuncia penal en contra de quienes resulten responsables, pues si bien el sindicato ya hizo su parte en denunciar, el gobierno no lo ha hecho.



Además, precisó “en vez de estar gestionando el 8 por ciento de aumento salarial, la gobernadora debería haber visto lo del rescate, les dio mucho”, señaló.



Ante esta situación, Martín Flores, una vez más al dirigirse a los agremiados al STSGE, precisó que su afán no es interferir en la asamblea informativa de Adán Augusto y que por eso lo buscaron antes de que iniciara el mismo, pero, que mantendrán su postura de lucha hasta que se logre el rescate financiero del IPECOL.



“Lo que tiene que quedar claro”, afirmó el líder sindical, es que “se tiene un sindicato fuerte y unido, el más fuerte y unido de todo el estado de Colima y que no daremos un paso atrás en esta lucha”.



Finalmente, agradeció a los trabajadores que laboran para el gobierno del estado, que principalmente se encuentran en Colima y Villa de Álvarez hayan acudido a Manzanillo, también a los de Tecomán, Armería, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Comala, “y no dar ni un paso atrás”.