Fallas en actas de defunción tienen origen en certificados médicos

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Efraín Díaz, oficial de Registro Civil en el ayuntamiento de Tecomán, admitió que se han presentado problemas en el trámite de defunciones en el municipio debido a que los certificados de defunción que emiten los médicos certificantes llevan errores que terminan -en muchos casos- en juicios, gastos y malos momentos para los dolientes.



Dijo, que cuando sucede un fallecimiento es común que la familia no tenga todos los documentos preparados y al momento de redactar el certificado le dictan el médico certificante de viva voz, sin un comprobante que avale el dicho “así dictan estados civiles equivocados ya sea porque pensaban que estaban casados o no sabían exactamente la situación del finado o finada y aseguran la información al médico sin comprobar, desde se meten en problemas los dolientes”.



Explicó el funcionario municipal que una vez con el certificado hecho, el registro civil no puede modificar ningún dato que ahí se exprese, “por eso la idea es que el certificado médico salga bien estructurado porque es nuestra materia prima para el acta de defunción. Sí ha habido problemas porque quieren que les cambiemos, pero ya no podemos, es un error que viene de origen y esos son gastos para las familias”



Ante esta situación dijo que están trabajando las instituciones para ponerse de acuerdo para que cuando se llene el certificado médico de defunción vaya con los datos correctos y la familia no tenga que hacer juicios o cambios con los médicos certificantes.



Señaló que en Tecomán son en promedio de seis a siete instituciones que cuentan con médicos certificantes para este trámite, desde hospitales privados, hospital general de Tecomán, médicos fiscalistas o incluso el Isste que los envía desde Colima “Tenemos que arreglar eso entre las instituciones para darle un mejor servicio a las familias” concluyó.