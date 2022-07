Exigen trabajadores de Telmex en Manzanillo respeto a sus derechos laborales

*Amagan con emplazamiento a huelga para el día 22 de julio del presente año

Manzanillo, Col. – En éstos momentos las y los telefonistas nos estamos movilizando en todo el país, todos los trabajadores sección 57 Manzanillo del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana a las 10:00hrs. nos presentamos en Presidencia Municipal del Ayuntamiento Manzanillo para realizar un mitin y entregar a la Presidenta Griselda Martínez Martínez 3 oficios dirigidos a la Maestra Luisa María Alcalde Luján, Lic. Carlos Slim Domit y Lic. Héctor Slim Seade, y Lic. María del Pilar Marmolejo Ibarra, los cuales se adjuntan a la síntesis.

La administración de Teléfonos de México en los últimos 10 años utilizó el título de concesión para justificar el llevar los servicios más rentables de Telmex a otras empresas o subsidiarias sin la participación de los trabajadores sindicalizados, aprovecharon lo endeble de las leyes laborales y fiscales para no cumplir con responsabilidades fundamentales como la de mantener un fondo de pensiones sano o la de otorgar las vacantes necesarias para prestar servicio de calidad. Es en ese sentido que, las medidas impuestas por el IFETEL, sumado a las medidas regulatorias adversas en detrimento de sus ingresos y las malas decisiones que tomó dirección de Telmex al transferir los servicios y activos más rentables en favor de otras empresas que hoy pertenecen al consorcio América Móvil, le propiciaron a TELMEX un fuerte déficit financiero.

Ante este escenario, los directivos de la empresa se han empecinado en reducir los derechos laborales, en desvío de la materia de trabajo utilizando sistemas alternos a los institucionales; el generalizado uso de empresas filiales, terceras y de outsourcing de Grupo Carso; la implementación de proyectos de nueva tecnología sin la participación de los trabajadores sindicalizados; en violentar y vulnerar nuestros derechos consagrados en el Contrato Colectivo de Trabajo y en la Ley Federal de trabajo, así como las normas internacionales para resolver el pasivo laboral y el supuesto desbalance económico. La administración mantiene una actitud de no inversión en herramientas, materiales, productos y equipos de trabajo, continuamos trabajando con vehículos de los años 90; no ha permitido que ingresen las 1942 vacantes acordadas en negociaciones anteriores. Lo anterior evidencia que la empresa está interesada en complicar la relación obrero patronal, rompe con la bilateralidad, intenta provocar el divisionismo entre los telefonistas lo que evidencia su intención de provocar un conflicto, ya que dichas acciones que viene desarrollando de manera premeditada en contra del STRM y de los trabajadores no abonan a la negociación ni a la mejora del ambiente laboral.

El Sindicato ha insistido que la solución se puede lograr sin afectar a los trabajadores, pero la cerrazón los directivos deja muy clara su postura, aprovechar la coyuntura para comenzar con la extinción de nuestro CCT. Ante la postura de la empresa de no querer negociar y buscar el conflicto, frente al doble emplazamiento a huelga que tenemos para el día 21 de julio de 2022 por violaciones al contrato colectivo y por incumplimiento de vacantes, con esfuerzo organizativo y total unión el STRM ha desarrollado un plan de acción llevando a cabo movilizaciones como mítines, marchas, uso de gafetes y manifestaciones virtuales que han contado con una decidida participación de los telefonistas. Con éste plan se contemplan una serie de actividades de diversa índole que tienen como objetivos visibilizar nuestra lucha en defensa del Contrato Colectivo de Trabajo, recuperar la materia de trabajo sustraída por trabajadores no sindicalizados e insertarnos en los proyectos con mayor proyección a futuro, esto será necesario para brindar un servicio de calidad; asimismo, acreditar una vez más que la situación actual de la fuente de empleo no es responsabilidad de los trabajadores y que la modificación de la jubilación no es el camino para la recuperación de la viabilidad económica y financiera de Telmex, sino que esto debe darse a través de una solución integral en la que la administración aporte su mejor esfuerzo para este cometido.

Han sido varios años de lucha con la plena convicción de que nuestra mano de obra calificada ha sido la base para construir el sistema de telecomunicaciones en México, el cual ha prestado un servicio invaluable a la ciudadanía antes, durante y después de la pandemia. Han sido jornadas de trabajo intensas sin parar incluso sábados y domingos por el poco personal que se tiene para brindar un servicio de calidad, esfuerzos que han realizado los telefonistas de todo el país para modernizar la red más importante de telecomunicaciones del país y fortalecer a Telmex.