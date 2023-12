‘Enfrento una elección de Estado’, afirma Xóchitl Gálvez

*López Obrador usa todos los instrumentos del Estado para ganar la elección presidencial. *Sostiene reunión con dirigencias estatales del PRI-PAN-PRD y sus estructuras territorial, en su segundo día en Colima.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La precandidata a la presidencia de la República por la Coalición “Fuerza y Corazón por México”, antes Frente Amplio por México, lamentó la crisis interna en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y aseguró que ello “es parte de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para desestabilizar al órgano y ganar las elecciones. El Presidente está siendo capaz de usar todos los instrumentos del Estado con tal de ganar”, agregando que “enfrento una elección de Estado”.

Xóchitl Gálvez cumplió este viernes su segundo día de reuniones con simpatizantes a su precandidatura y con las dirigencias estatales del PRI-PAN-PRD, sus estructuras territoriales y sectores, así como organizaciones de la sociedad civil

Durante su primer día de reuniones, en la población de Santiago, en Manzanillo, la precandidata presidencial se reunió con empresarios, agentes aduanales, transportistas que están relacionados con el puerto de Manzanillo, que –según Xóchitl Gálvez- le explicaron que “ya no hay posibilidades de crecimiento del puerto, ya está saturado”.

Dijo que la inseguridad es el tema que más me abordaron los transportistas, ya les es absolutamente inaceptable la cantidad de dinero que invierten para cuidar sus tráileres, recienten la falta de la Guardia Nacional en las carreteras, se ha vuelto una carretera peligrosa, ha habido muchos accidentes y obviamente el tema de la seguridad.

“En general en Colima, en Manzanillo y en el estado es lo que me han abordado como el principal problema, obviamente el tema de la salud, el tema de la educación, pero lo que más les preocupa es la inseguridad”.

La precandidata presidencial de la Coalición “Fuerza y Corazón por México” se refirió en entrevista con medios de comunicación a la crisis que en la actualidad tiene confrontados a los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde una parte de Magistrados demandan la renuncia inmediata del actual presidente del órgano jurisdiccional nacional, Reyes Rodríguez Mondragón.

“El Presidente yo creo que mete por donde pueda, lo quiso hacer con el INE, lo quiso hacer metiendo a un tercer candidato, ahora desestabilizar al Tribunal Electoral Federal. No es una buena decisión para nadie, el proceso electoral ya empezó, el Tribunal Electoral tiene que darle confianza a este proceso”.

Gálvez Ruíz dijo que el Presidente “está siendo capaz de usar todos los instrumentos del Estado con tal de ganar: Él sabe que esta elección se va a polarizar y justo él sabe que México no está bien”.

Asimismo, consideró que ella “está enfrentando una elección de Estado” y todo el aparato en su contra, y aún así los tribunales deberían de resolver sus problemas después de que pase la elección.

Afirmó que el actual presidente del TEPJF “debe seguir en el cargo”, pues indicó que los ciudadanos deben tener certeza y lo que está ocurriendo no es un mensaje. Lo lamento terriblemente porque las instituciones como el Tribunal son clave, y el INE, para que esta elección sea llevada en paz y en tranquilidad, pero sobre todo en equidad”.

También se refirió al tema educativo, mencionando que lo que acaba de pasar con la prueba internacional PISA, donde México salió reprobado, habla de que no sólo está mal la salud, no sólo está mal la seguridad. “Hoy el mundo nos confirma que México está reprobado en educación.

“Y eso obviamente la clase media que me preguntas, la clase media sabe que, si no hay una educación adecuada para sus hijos, no van a salir de la pobreza, o va a ir a la pobreza la clase media. O sea, y los que son pobres, su única posibilidad de abandonar la pobreza es una buena educación y es un buen empleo.

“La clase media no tiene servicios médicos, la clase media no tiene buena infraestructura de transporte, no tiene buenos salarios.

“Y justo me decían los empresarios ayer, si nos garantizaran seguridad, si nos garantizaran eficiencia de que no nos cobraran tanto de almacenaje por la ineficiencia de la propia aduana, podríamos pagar más a los empleados; quítennos un montón de costos excesivos que tenemos en logística, en seguridad, en almacenaje, por culpa del gobierno”, dijo.

Reconoció que México se puede transformar. “Lo he dicho claramente. Si aprovechamos la oportunidad del nearshoring, lo que México podría exportar en 10 años son 500 mil millones de dólares más.

“Hoy exportamos 380 mil millones de dólares, entonces hay un potencial en México de traer nuevas inversiones, pero si no resolvemos el tema de la energía, el tema de las aduanas, de los puertos, de las autopistas, pues no lo vamos a poder hacer”, concluyó.