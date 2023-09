En Tecomán falta una mejor organización urbana: César Villa

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El gremio de la construccion en Tecomán ha trabajado y pugnado porque los planes municipales ofrezcan una mejor organización urbana y se faciliten los servicios, sin embargo falta mucho por hacer en el tema, afirmó César Villa Hinojosa, ex presidente de la asociación de arquitectos.

Dijo, que ha diferencia de la obra pública, la construcción particular se ha visto al alza en Tecomán y se tiene un buen ritmo, “pero lo que no se recupera es la obra pública porque los recursos se han retirado. Antes en todas las colonias se estaba impactando al mismo tiempo, se hacían casas de usos múltiples, se hacían canchas y ahorita no, ya son muy focalizados los proyectos”.

Al referirse al desarrollo que se tiene en Tecomán, dijo que se ha buscado por parte de los arquitectos, estar siempre activos en las propuestas del plan, destinando diferentes zonas en la ciudad para evitar conflictos, desde las vialidades, zonas de trabajo, vivienda, convivencia y de servicios, “hemos participado en estos planes y promovido por ejemplo un rastro municipal, el parque metropolitano y espacios de convivencia que como este último sufre de una gran desatención a pesar de que tiene mucho potencial para que la ciudadanía lo pueda disfrutar”.

Villa Hinojosa señaló que a la ciudadanía le toca levantar la voz y exigir espacios de calidad, sobre todo aquellas de uso recreativo para que sean propios de la ciudadanía y no estén en abandono “dónde están las autoridades atendiendo ese tema, toca exigirle a la autoridad que cumpla su compromiso”.

César Villa reconoció que también la ciudadanía debe tener compromiso con las obras públicas y los espacios ellos, aseverando que sí hay que insistir, pero también aspirar a mejores ciudades desde las acciones particulares de cuidado.

Además, hizo notar que en Tecomán, las casas de usos múltiples que en su momento se construyeron se vieron deterioradas por falta de mantenimiento, lo mismo que las casetas de policías que al no funcionar como estrategia, están en abandono; “deberían ser demolidas o ser utilizados para otra cosa”.