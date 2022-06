En Pascuales desovan alrededor de 10 mil tortugas

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Jorge Enrique Cano Sánchez, comisario municipal de Boca de Pascuales, informó que en este destino turístico desovan entre 5 y 10 mil tortugas dependiendo de la temporada

Cano Sánchez, quien también es responsable del rescate de huevos de las tortugas, dijo que un grupo de personas que él mismo encabeza, se encargan de poner a salvo los huevos de estos animales marinos protegidos, los ponen en un pequeño espacio que les funciona como campamento Tortuguero, y que operan sin recursos públicos.

“Sí lo tenemos en función, es un pequeño espacio a comparación de todos los huevos de tortuga que se recolectan pero tengo el permiso de Semarnat donde autorizan la recolección del huevo de tortuga y su protección”.

El comisario de Pascuales aclaró que apenas dará inicio la temporada que se apareja con las lluvias, por lo que los integrantes de este comité de protección recorren la playa a pie o en vehículos que a veces consiguen “a veces le andamos poniendo para la gasolina porque el ayuntamiento no apoya en nada de eso para la recolección”.

Y añade: “teníamos una cuatrimoto para realizar la actividad, pero desde que entró el alcalde Elías Lozano nos la recogieron del mismo ayuntamiento pero es muy necesaria porque en el día era para uso de los salvavidas y por la noche para la recolección de huevos, se fue Lupillo y ya no se recuperó esa moto”.

Lamentó que ahora no tengan unidad para dar un mejor servicio en guardavidas y en el cuidado de las tortugas. “Simplemente para salvaguardar a los bañistas, llegabas rápido llegabas hasta el malecón, ya esa moto nunca no la han regresado, bueno sería que la regresaran para no andar a pata caminando kilómetros”.