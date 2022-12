En Durango; 21 muertos, por Meningitis, causada por un mal procedimiento quirúrgico

CN COLIMANOTICIAS

Durango.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango obtuvo siete órdenes de aprehensión en contra de administradores y dueños de hospitales privados en Durango, donde se practicaron diversos procedimientos quirúrgicos de bloqueo y que, presuntamente, derivaron en meningitis micótica que, hasta ahora ha causado 21 fallecimientos y 70 casos positivos.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Durango informó hoy de acuerdo con los resultados de laboratorio, se determinó que la causa de la meningitis por hongo se debió a los procedimientos quirúrgicos de bloqueo y no a causa de la administración de una anestesia contaminada, como se pensó al inicio del brote.

La institución no ha identificado más casos de los 68 que se informó oficialmente el pasado 30 de noviembre. Sin embargo, los síntomas se pueden presentar hasta tres meses después de la contaminación con el hongo.

El miércoles pasado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó enfatizó que esta enfermedad no se transmite de persona a persona.

“Lo hemos caracterizado como una situación compleja en términos de salud porque se trata de un brote de meningitis, ya no le llamamos aséptica, porque a lo largo de la investigación ya encontramos la causa, el agente infeccioso y lo que encontramos fue un hongo microscópico”, explicó López-Gatell a medios.

Según los apuntes médicos, la meningitis consiste en la inflamación de las membranas (meninges) que rodean al cerebro y la médula espinal. Habitualmente, aunque no siempre, tienen una causa infecciosa como bacterias, parásitos, hongos, virus, ciertos medicamentos o tumores.

López-Gatell destacó que “no se trata de una enfermedad que va a ser transmitida de persona a persona” y dijo que esto es importante para que no se genere “una inquietud, no justificada de que pudiera ser un brote que se propague porque no es la manera en que se contagia esta meningitis en particular”.