En Colima no hay evidencias del uso de ‘cañones anti granizo’: Jaime Sotelo

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- El subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Jaime Sotelo García dijo que hasta el momento no se tienen evidencias del uso de “cañones antigranizo” los cuales se utilizan para retrasar las lluvias, señalando que hace dos a tres años en pleno temporal se retiraron las lluvias por lo que hubo una movilización en la que participó de manera personal en una comisión que revisó varias partes de invernaderos grandes para ver si tenían esos cañones no los pudimos ver, se presumía que también existía una avioneta que entraba de Jalisco, pero tampoco está comprobado”.



El funcionario estatal indicó que al respecto existe una ley, es decir, que está tipificado el no alterar el clima bajo ningún artefacto de ese tipo, “tenemos esa ley pero no se ha podido corroborar a pesar de la revisión en la zona norte de Colima, tampoco en Caleras, pero informamos a todos los productores que lo señalen si es que se identifica, lo real es que a la fecha no hay pruebas”.



Añadió que a pesar de que la temporada de lluvias se ha retrasado este año, el riego para el sector agrícola ha estado garantizado, aunque se tiene la esperanza de que llueva de manera normal para que se recarguen los mantos freáticos y las consecuencias de la sequía prolongada no sean tan intensas en el 2024.



Jaime Sotelo admitió que el retraso de lluvias y por ende la sequía es parte de un fenómeno que también se ha presentado otros años, con la diferencia de que esta temporada se están presentando, por primera vez, muy altas temperaturas, “Colima sufre altas temperaturas que no había sufrido y al combinarse esos dos factores es lo que nos afecta a toda la población”.



Dijo que la escasez de agua sí se está resintiendo en el Estado, y debido a ello se ha racionalizado el vital líquido en los módulos de riego de tal manera que el agua para la agricultura no ha faltado, “en la presa Las Piedras se tiene un nivel de 54% de su capacidad que es donde nos llega el agua para Colima y Tecomán, en Coahuayana está al 40% o sea que para cultivos como mango, plátano, limón, coco, etc. está garantizado”.