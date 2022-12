En Armería, director de medio digital denuncia a taxista que lo amenazó de muerte

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- El propietario del medio digital “Espacio Informativo”, Saul Álvarez, denunció penalmente al taxista Jorge Velásquez por amenazas de muerte, luego de que publicara un video donde se observa al taxista peleándose a golpes con el Líder de los mototaxistas, en Armería.

A través de su perfil de Facebook, Saúl Álvarez detalló que el lunes publicó un video en donde aparentemente se registra una riña entre dos masculinos, “de hecho uno de ellos taxista, es quien insiste e inicia las agresiones en contra de Rubén Reyes, líder de moto taxis en el municipio de Armería. El video circuló públicamente en redes sociales, situación por lo que es publicó”.

Y añade: “lamentablemente esta tarde (ayer martes) el Sr. Jorge Velázquez, de oficio taxista y quien aparece en dicho vídeo, me llamó a mi número de celular y me amenazó de muerte. Me pidió que saliera de mi casa para dar un paseo, que me iba a mandar a alguien para que me hiciera una cirugía, que cuando me viera me iba a golpear y finalmente me dijo que me mataría y me exigió el número celular de otro compañero periodista que también difundió el video que antes de hacerlo, ya era público; dicha llamada quedó registrado en mi celular. Ante esta situación hago el siguiente posicionamiento:

1.- Como medio se comunicación, parte de nuestro trabajo es difundir los acontecimientos públicos que se registren, sean positivos o negativos, las actuaciones de cada protagonista son responsabilidad propia y no del medio de comunicación.

2.- Esta amenaza me deja con intranquilidad a mi y a mi familia, por lo que hago públicamente responsable ante la opinión pública, ante la autoridad Ministerial y de Movilidad, al Sr. Jorge Velázquez, por lo que me pudiera llegar a suceder a mi familia, a mi o mis bienes, ya que la amenaza de muerte fue directa.

3.- En los próximos minutos estaré presentando una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Colima, por amenazas de muerte y lo que resulte.

4.- Solicito el apoyo de nuestros seguidores, gracias a ustedes somos lo que somos.

Saúl Álvarez presentó anoche una denuncia por amenaza de muerte en contra de Jorge Velázquez, en la mesa del ministerio público de la Fiscalía General del Estado de Colima con sede en el municipio Armería, al mismo tiempo, dijo el director del medio informativo: “se me concedió una orden de restricción a mi favor, por lo que dicho sujeto no podrá acercarse a mi persona, de la contrario el peso de la ley hará su función, esto mientras avanza la investigación y se llega a las últimas consecuencias”.