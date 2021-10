El tema de la regulación de las mototaxis aún no está planteado en la actual legislatura: Ignacio Vizcaíno

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- El tema del funcionamiento de las mototaxis en el estado no ha sido planteado a la actual legislatura aclaró el

diputado local Ignacio Vizcaíno Ramírez.

Comentó que no es una iniciativa que tengan pronto para discutir, puesto que no ha sido planteada “no hasta donde yo sé” aunque sí es un tema conocido por varios ayuntamientos, “conocimos todo el antecedente pero en este momento no tengo la información de que haya llegado algo para retomarse”.

«Hay 200 iniciativas pendientes de trabajar, tal vez en una de esas esté el tema de los mototaxis, pero todavía no hemos revisado no por uno”, reiteró.

Ignacio Vizcaíno admitió que la convivencia debe ser general en cualquier gremio pero son decisiones unilaterales que deberán de verse “es legítima la postura de ambas posiciones, pero lo primero es estudiar la legalidad, hay una supremacía de las leyes”, puntualizó.