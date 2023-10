El Juicio Político, ‘una venganza política de Indira Vizcaíno’: Héctor Magaña

*Es una persecución política, pero a nosotros no nos van a callar, no nos van a doblar, dijo.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El diputado y coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en la Sexagésima Legislatura Local, Héctor Magaña Lara, calificó “como una venganza política de la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva” el Juicio Político que se le sigue a los integrantes del Cabildo de Villa de Álvarez en el periodo 2018-2021, específicamente “es una venganza política en contra de mi persona, por las denuncias, señalamientos y acusaciones constantes que he promovido en contra de la gobernadora”.

Es de mencionar que este jueves el Congreso del Estado, con el voto mayoritario de diputados de Morena y sus aliados en el Congreso, determinaron imponer a los ex integrantes del Cabildo de Villa de Álvarez 2018-2021, Felipe Cruz Calvario, Karina Heredia, Perla Vázquez Montes, Héctor Magaña, Josué Eulalio Vergara, Graciela Jiménez Meza, Erandi Yunuen Rodríguez Alonso, José Ángel Barbosa, Ma. Gloria Cortés Sandoval, Mayren Polanco y Yulenny Cortés León.

En tanto que en contra de Felipe Cruz, Héctor Magaña, Karina Heredia y Perla Vázquez Montes, quienes ocupan en la actualidad un cargo estatal, diputación y regiduría, respectivamente, se propone la misma sanción más “su inmediata destitución”.

Magaña Lara expresó que la Sesión Secreta Ordinaria celebrada el pasado jueves “fue sorpresiva”.

Afirmó que más que jurado de acusación, el que se instaló este jueves en la sesión secreta del Congreso del Estado, fue “un jurado de inquisición”, donde le queda claro que a quien las y los diputados de Morena y sus aliadas del PT y PANAL así como la diputada sin partido, Priscila García, “querían castigar, era a mí, por los señalamientos y acusaciones constantes que ha promovido en contra de la gobernadora Indira Vizcaíno, situación que la tienen muy molesta y que por eso ordenó sacar este juicio político, aún cuando el procedimiento no estuviera apegado a derecho.

“Por supuesto, que esta es una venganza política de la Gobernadora del Estado en contra de su servidor, porque como el pueblo de Colima lo sabe, siempre he sido un crítico muy decidido y determinado ante los errores de este gobierno”.

El priista insistió en que el juicio político “es una persecución política, pero como se los dije en tribuna, a nosotros no nos van a callar, no nos van a doblar, ni van a hacer que nos inclinemos ante este gobierno que piensa que por estar en el poder todo mundo debemos hacer y creer lo que ellos digan”, mencionó Magaña.

“Me sorprendió este procedió que se instauró en sesión secreta este jueves en el Congreso del Estado, primero porque yo había invitado a los medios de comunicación desde el miércoles, a acompañaran a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, porque íbamos a presentar unas denuncias en contra de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, en contra de su hermano el presidente del DIF estatal, así como en contra de la Secretaria General de Gobierno, y del Jefe de Oficina de la Gobernadora, Eduardo Jurado, por un delito que se cataloga como enriquecimiento ilícito, que ese es uno de los temas que están en el catálogo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”.

Indicó que “la denuncia fue principalmente por la falta de información y falta de claridad, porque están ocultando información acerca de los precios y las formas en como estas autoridades se hicieron de estos bienes millonarios en un exclusivo fraccionamiento en el municipio de Villa de Álvarez”.

Sobre la denuncia en su contra, afirmó que cuando se sometió a votación en el cabildo de Villa de Álvarez la operación de mototaxis “yo no voté, porque no participé en la decisión de dar entrada al funcionamiento de las moto taxis.

“Me acusan porque firmé un acta de sesión de cabildo a la cual yo estuve convocado para asistir y en el orden del día de esa sesión no venía lo que se iba a presentar en Asuntos Generales, entonces cuando llegamos a ese punto yo me retiro de la sesión, y es ahí donde se presentan los lineamientos para las moto taxis, pero yo ya no estaba presente”.

El líder de la bancada priista dijo que lo que llama la atención es que es hasta después de que el grupo parlamentario del PRI presentan unas denuncias en contra de la gobernadora y en contra de su hermano, por un posible enriquecimiento ilícito, viene la reacción inmediata a la mandataria, instruyendo a los diputados de Morena y a sus aliados y que empezaran con los juicios políticos, tuvieran o no razón, fuera jurídico o no, el tema era que fue una reacción de parte de la gobernadora.

Mencionó que ahora esperarán a que el Poder Judicial atraiga este tema y se erijan en Jurado Sentencia y seguiremos firmes en este tema y esperaremos y estaremos atentos a que el Poder Judicial conozca de este tema y se nos convoque porque es un proceso distinto.