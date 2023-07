El Ipecol en riesgo de colapso financiero: Héctor Magaña Lara

*Se pone en riesgo la estabilidad social y económica de miles de trabajadores. *Piden priistas que comparezca ante el Congreso el Director del Ipecol. *El Gobierno de Indira adeuda 300 millones de los 1 mil 600 millones al Ipecol.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol) “se encuentra en riesgo de un colapso financiero por el déficit que atraviesa de 1 mil 600 millones de pesos poniendo en riesgo la estabilidad social y económica de miles de trabajadores”, afirmó el Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en la Sexagésima Legislatura Local, Héctor Magaña Lara, quien solicitó se invite al Director del Ipecol, Hugo Vázquez Montes, a una “comparecencia o reunión de trabajo en el Poder Legislativo”.

Lo anterior lo mencionó durante la sesión del Congreso Estatal donde priistas, panistas y morenistas debatieron en torno a las declaraciones del ex secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, una de las “corcholata” del Presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo, quien responsabilizó a la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva de no haberle dado seguimiento al compromiso asumido por él como secretario de Gobernación para solucionar el problema financiero del Ipecol.

La Gobernadora, dijo en Manzanillo Augusto López, “no envió un oficio de gestión financiera, que no fue entregado, y presentar las denuncias penales correspondientes, pero hasta hoy no hay ninguna denuncia penal presentada, siendo responsabilidad de la gobernadora”.

En su estancia en Colima, Adán Augusto dijo que “los gobiernos de Morena no pueden ser cómplices de nadie” convocó a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, su compañera de partido, a “amarrarse el pantalón y presentar las denuncias correspondientes (contra autoridades anteriores), porque no se vale que hayan saqueado impunemente al Instituto de Pensiones del Estado de Colima”.

En su intervención, Magaña Lara dijo que es procupación de los diputados priistas el tema del Ipecol. “El problema está ahí y se debe atender en esa dimensión administrativa, de forma seria y con mecanismos judiciales, contables o presupuestales para evitar un daño mayor a las finanzas estatales, pero sobre todo tenga una afectación mayúscula al bienestar y futuro de miles de familias colimenses”.

Magaña Lara dijio que “se debe entender que este problema es añejo, que no es de ahora y que tampoco la solución radica en repartir culpas como fue lo que hizo en su visita a Manzanillo el antes Secretario de Gobernación y hoy suspirante corcholata Adán Augusto Gómez, donde responsabilizo a la Gobernadora Indira Vizcaíno, de no haber hecho un oficio para gestionar ante el Gobierno Federal recursos para rescatar al Ipecol”.

Dijo que “esa acusación temeraria del ex funcionario federal, pareciera más producto de rencillas políticas internas que tienen los morenistas de cara al proceso sucesorio del 2024”, y agregó que “es insólito que la solución a este problema tan grave radique en la expedición de un oficio; porque si así de sencillo fuera, entonces en lugar de estar viendo estos bochornosos dimes y diretes entre Adán Augusto López y la Gobernadora Indira Vizcaíno en donde uno a otro se echan la bolita, los veríamos congraciándose con la entrega de recursos extraordinarios para tapar este boquete financiero”.

Agregó que los diputados y diputadas de la fracción del PRI “ante esta tribuna es que instamos a promover un foro ciudadano para buscar soluciones reales y certeras a largo plazo para evitar que esta problemática siga escalando.

“Nosotros las y los diputados priistas no queremos ser cómplices de cualquier mal manejo de los recursos públicos de este y ni cualquier otro gobierno, pero si nos preocupa que este Gobierno Estatal morenista, que inicio en funciones el pasado primero de noviembre del 2021, este tomando el camino de no cumplir con sus obligaciones patronales al no pagar sus aportaciones al Ipecol durante todo 2022 y lo que va de este 2023, un adeudo de 300 millones de pesos anunciado por el Subsecretario de administración Víctor Torrero y que contradice la narrativa de su jefa Indira Vizcaíno, de que ha tenido ahorros, porque él no pagar las deudas y compromisos, no significa que sea uno ahorrador sino que la convierte en este caso en una irresponsable.

“Desde esta máxima tribuna del pueblo, reiteramos nuestro respaldo, compromiso y apoyo solidario con la clase trabajadora de nuestro estado, nos sumamos a su lucha, una lucha legítima y noble como lo es el derecho al trabajo y a una pensión”.