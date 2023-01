El Foro Nacional de Movilidad y Transporte, organizado por el Ayuntamiento de Manzanillo fue un éxito

*Convocatoria plural donde, los sectores en ese y otros rubros unieron coincidencias *En las conclusiones del Foro Nacional de Movilidad y Transporte se definieron directrices para la modernidad, la seguridad y eficacia del mismo y la plena participación y la responsabilidad de los gobiernos.

Manzanillo, Col.- En el Foro Nacional de Movilidad y Transporte, la presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez citó que, como desde hace 4 años, se seguirán buscando mejorar las condiciones para que en el municipio la movilidad sea eficiente, moderna y segura para todas las personas, en claro respeto a la Ley General en la materia. En ese sentido el director general de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), Hermilo Pérez Cabrera felicitó la iniciativa de convocar en Manzanillo, los trabajos para formalizar el interés por buscar la modernidad del transporte público en beneficio de la población.



En este ejercicio plural, se dieron cita, presidentes y presidentas municipales y regidores de distintos estados del país, concesionarios del transporte público, de taxis, empresarios, representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, integrantes de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros, la diputada secretaría de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Movilidad del Congreso Local, medios de comunicación, ciudadanos en general entre otros.



Durante el desarrollo de este evento de índole nacional, de forma virtual Roxana Montealegre Salvador, directora de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ofreció una ponencia sobre Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en los Gobiernos Locales, quien insistió en que para avanzar en el tema de la movilidad es necesario crear un Sistema Estatal de Movilidad, como ya se tiene a nivel nacional, «esta figura», dijo, deberá ser integrada por los gobiernos estatal y municipales, junto con asociaciones, empresarios y expertos lo cual ayudaría a tomar mejores decisiones para garantizar una movilidad segura para todas las personas.

Señaló que en lo que respecta al Sistema Nacional de Movilidad, ya se han definido tareas para atenderse como prioridad, las cuales son: transporte público, financiamiento, seguridad vial y transporte de carga.



Roxana Montealegre reconoció que las personas que menos tienen, son las que se trasladan en condiciones incómodas e inseguras y que es por ello se requieren cambios en el transporte público, pero también mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del transporte y considerar reformas a los reglamentos de tránsito para una debida armonización de la ley General de movilidad y la seguridad vial.



Con el tema de “Diagnóstico de movilidad”, Blanca Livier Rodríguez Osorio subsecretaria de Movilidad del estado de Colima y Nicolás Alberto Rosales Pallares, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, dieron los detalles sobre el transporte público y movilidad tanto del país, como del estado de Colima.



En los detalles de Nicolás Rosales, aseguró que el transporte público es obsoleto, el cual, con voluntad política debe ser renovado, y para ello olvidar el ciclo hombre – camión, y darle paso a un modelo de negocio, pues éste debe modernizarse, «se debe mejorar flota a favor de las personas y de las ciudades. Se requiere un programa de inversión, una tarifa técnica que sea un punto de equilibrio para modernizarlo».



Señaló que para hacer viable modernizar el transporte se deberá dar subsidios pues la tarifa no es suficiente, «si queremos mejor servicio se tiene que pagar más».



En su intervención la subsecretaría de Movilidad, Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio detalles en porcentajes de las personas que, en Colima, usan diversos tipos de transporte, desde el privado, hasta las alternativas públicas.



Indicó que el objetivo será ayudar a las agrupaciones del transporte, que en Manzanillo son 9, para que logren emigrar hacia un servicio moderno, con una reducción de conflictos entre choferes y usuarios.



Destacó que con la suma de esfuerzos entre todas las autoridades se logrará fortalecer al transporte público a favor de las y los miles de usuarios de este servicio.



Al hacer el uso de la voz, el alcalde de Zapotlán, Alejandro Barragán Sánchez sostuvo que, al compartir la autopista con Colima, sobre todo para el movimiento de carga, es necesario pensar en la movilidad de las personas, por lo tanto, también es importante fortalecer el servicio de carga a través del ferrocarril.



Por parte del público, hicieron peticiones formales para atender a las personas con discapacidad, y que sean prioridad dentro del tema de la movilidad donde se les garantice el servicio ya que consideraron que es una gran área de oportunidad.



En el panel, “Estrategias de Modernización del Transporte Público”, participaron Gisela Irene Méndez, regidora del Ayuntamiento de Colima; Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte del Estado de Jalisco, quien expuso el caso Vallarta Búho Nocturno que opera de las 12 de la madrugada a las 5 de la mañana); Elisa Gutiérrez Guzmán, directora general del INPLAN Manzanillo y Antonio García Carreño, director general adjunto de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).



En su oportunidad, Gisela Méndez indicó que el estado por ley es quien debe ofrecer el servicio público, tal y como los municipios prestan los servicios del agua potable o el drenaje.



Presentó gráficas de la movilidad, de cómo se va la gente al trabajo o a la escuela, y para ello ha cambiado hacia el uso de vehículos particulares. También habló sobre la diferencia entre hombres y mujeres, pues respecto al servicio de transporte, ellas son quienes padecen de diversas problemáticas, «son más viajes de mujeres que de hombres, por sus motivos del día, hay invisibilidad de las necesidades de las personas».



Reveló que en el estado de Colima más del 25% de las mujeres ha dejado el servicio público de transporte por motivos de inseguridad hacia su persona, por sentir “acoso, miedo”.



Citó que hay modelos que han sido éxito y que pueden ser ejemplo para Colima, por ello habló de la ciudad de León, donde el municipio tomó el tema como propio, Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara.



En su intervención Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte del Estado de Jalisco, habló de las estrategias aplicadas en ese estado como el caso Vallarta Búho Nocturno.



Indicó que se hizo un cambio inevitable, el hombre – camión se cambió a ruta – empresa, «necesitamos regresar la dignidad a las personas que trabajan en este sector, para ello se requiere otorgar confianza».

Agregó que en la actualidad se cuenta con una sola tarjeta para todo tipo de transporte urbano, «además estamos en google maps y pronto estaremos en tiempo real. Este año renovaremos la flota, el estado y el concesionario lo hacen juntos, el 30% las paga el estado, pero en Lagos de Moreno pagaremos el 70% de la inversión debido a que no hay tantos usuarios».



En su turno, por parte del Instituto de Planeación de Manzanillo, Elisa Gutiérrez habló de la proyección de ciclo vías que se realizarán, pues se conectarán con infraestructura de gran uso de la población como escuelas e instituciones, «concluiremos este año con 20 kilómetros de ciclo vías y proyectos de desarrollo de infraestructura social, además damos transporte turístico en zona centro y tenemos 6 rutas de transporte escolar gratuito».



Añadió que se han mejorado 16 kilómetros en la zona industrial para lograr mayor fluidez a la movilidad al transporte de carga y así evitar problemas de tráfico más graves en la ciudad.



También habló de que es necesario pensar en el movimiento de carga, pues de acuerdo con las estimaciones del puerto, en 10 años el movimiento de carga crecerá en un 50 por ciento, por ello consideró que desde ahora debe buscarse una reingeniería en la logística.



Dijo que además, el número de motocicletas se ha incrementado de forma considerable, incluso señaló a las mototaxis y que el número de vehículos en el municipio se ha incrementado, «hay más vehículos que niños. Niños son 40 mil, mientras que Manzanillo tiene 95 mil vehículos, lo que nos habla de que se ha trabajo de manera dispar».



Aseguró que, desde hace algunos años, se trabaja en el tema de Puerto – Ciudad a fin de tener mejores condiciones para la ciudad.



Entre la asistencia, se hicieron distintas peticiones, para garantizar el servicio de transporte, particularmente desde Veladero de los Otates, Chandiablo, La Lima y Don Tomás. Asimismo, también expusieron el tema de la regularización de los mototaxis, debido al riesgo que representan.



El tercer panel, denominado como “el Papel del Municipio en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”, participó Gabriel Todd Alanís, presidente del Consejo Consultivo de Movilidad y Accesibilidad del Instituto de Movilidad (IMA), quien llamó a su ponencia como «Del tránsito a la movilidad».



Todd Alanís, habló sobre la actualización de leyes, pues dijo que éstas llevan 5 años de diferencia con la realidad, «queremos un derecho para resolver nuestros problemas, y cómo incentivamos a la proximidad».



Habló da las ciudades, compactas, seguras y participativas, de esta última, aseguró que es la más importante pues ayuda en la gobernanza, «necesitamos horizontalizar las responsabilidades en el trabajo a favor de las ciudades».



Dijo que el objetivo de la ciudad, es la convivencia entre la cohesión ciudadana y la cohesión urbana, «las autoridades deben estar en la calle, en las colonias, en los barrios».



Indicó que debe pensarse en un programa de racionalización de las vías existentes, es decir, cómo separar el tránsito ligero del pesado, «las ciudades son un laboratorio de ensayo, error, fracaso y éxito para la construcción del diseño urbano en el cual se privilegie al tránsito de las personas, con más calles peatonalizadas. Una planeación urbana para mejorar la convivencia».



De manera virtual, Francisco de Anda Orellana, asesor en materia de transporte en la Agencia Alemana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sustentable (GIZ), habló sobre el papel del municipio en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, lo cual se alinea a una agenda mundial.



Señaló que hay que atender una planeación de un modelo de movilidad para las diferentes condiciones de la población, es decir por edades, capacidades, situaciones físicas, entre otros, «debemos tener principios del Sistema seguro, para evitar muertes, errores, vulnerabilidad humana, responsabilidades compartidas y una mejora continua en vías y vehículos».



Agregó que se debe trabajar en la pirámide de Movilidad invertida, que vaya de la población hacia los medios de traslados, comenzando con los amigables al medio ambiente, hacia los motorizados, y no en viceversa como sucede actualmente.



Indicó que ese tipo de modelos se trabaja como proyectos pilotos de Planeación para la ciudad de León, Guanajuato, «queremos dar más espacio a la gente y no a los vehículos, usando tecnologías para mejorar el servicio de transporte, como identificando puntos ciegos de las unidades».



En el cuarto panel con el tema “Buenas Prácticas del Transporte Público”, expusieron; de manera virtual Jesús Padilla Zenteno, director general de Corredor Insurgentes (CISA) y de manera presencial, el consultor Jorge Coxtinica Aguilar.



En su intervención Jesús Padilla habló sobre los problemas del transporte público, como la impuntualidad, la no conclusión de las rutas, la falta de capacitación de los operadores, tarifas inadecuadas, unidades en mal estado, entre otros.



Agregó que debe buscarse una estrategia integral para la atención hacia un servicio eficiente y que garantice la calidad en la transportación de personas, lo cual tiene que ver directamente con mejorar las condiciones de vida.



Por su parte el consultor Jorge Coxtinica Aguilar, versó su participación sobre las buenas prácticas en el proceso de hombre camión a empresa, de lo cual dijo que de manera personal fue 7 años chofer, y que la gran oportunidad en la actualidad es para los transportistas, pero que éstos deben tener la tenacidad de afrontar los retos de modernizarse para mejorar su servicio.



Ponderó en que los resultados positivos para modernizar el transporte público deben darse a través del diálogo y a su vez en la confianza entre autoridades y transportistas, «la participación ciudadana es la esencia del cambio y el diálogo transparente y oportuno para encontrar coincidencias».



La presidenta Griselda Martínez, al hacer la clausura del Foro Nacional de Movilidad y Transporte, agradeció a las y los ponentes su participación, la cual sin duda abona a mejorar y reencausar la estrategia de la movilidad para el municipio.



Agregó que este foro ayudará a buscar todas las alternativas de solución que tiene el transporte público en Manzanillo, «juntos, el gobierno municipal, el gobierno del estado, los transportistas, las asociaciones y la población podremos lograr lo que no se ha podido hacer».



Es de mencionar que, luego de cada participación de las y los panelistas, la alcaldesa hizo entrega de reconocimientos a nombre del gobierno de Manzanillo.