El diputado Rubén Romo ‘Huachicolero’

*Descubrieron “una toma clandestina de agua en su domicilio. *Fue multado por el Ayuntamiento de Manzanillo.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El diputado local de Morena, Rubén Romo Ochoa, fue multado por el Ayuntamiento de Manzanillo, debido a que en su domicilio particular se detectó una toma clandestina de agua potable.

Así lo confirmó la alcaldesa Griselda Martínez Martínez, durante el programa semanal que transmite por redes sociales, quien lamentó que un representante de la Cuarta Transformación se haya robado el agua durante mucho tiempo.

Señaló que “el diputado debe ver cómo pagar la multa por el agua que se estuvo robando en su casa, pues tenía una derivación sin contrato desde hace mucho tiempo”.

Refirió que la toma clandestina se detectó cuando el personal del organismo operador atendió una fuga en la zona donde el legislador tiene su domicilio particular.

“Es una pena que un diputado estuviera “huachicoleando el agua”, cuando el resto de la gente tiene que pagarla”, refirió la funcionaria, quien además subrayó que la casa de Rubén Romo incluso cuenta con alberca.

Manifestó que el Ayuntamiento ya realiza la estimación de todo lo que dejó de pagar el legislador para aplicar la multa correspondiente, “tendrá que hacer un contrato y pagar el agua que consumen”.

Consideró inadmisible esta práctica por parte del representante popular, “cuando se supone que en Morena tenemos la máxima de no mentir, no traicionar y no robar”.

Enfatizó que este tipo de representantes no son un ejemplo para los manzanillenses, “pero con todo y eso quieren seguir en el cargo a través de la reelección”, dijo.

A través de su programa en redes sociales, la alcaldesa Griselda Martínez ha sido crítica de varios personajes que llegaron desde otros partidos a Morena, luego del crecimiento electoral de ese partido.

Recordó que Rubén Romo Ochoa llegó al partido lopezobradorista luego de ser militante de Movimiento Ciudadano, donde era cercano a Leoncio Morán Sánchez, hoy también incorporado a las huestes morenistas.