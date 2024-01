El dilema del PRI Colima: Margarita Morena

Sociedad del conocimiento

Por: Alfonso Polanco Terríquez

La narrativa del presente escrito surge después de algunas charlas con priistas y más de una conversación con analistas de la política en el estado, con los cuales podemos coincidir o quizás disentir, pero que al final de cuentas dan voz a lo que más de un priistas quisiera que se ventilara abiertamente, sus pensamientos y preocupaciones. A finales de agosto del 2023 si hubiera habido elecciones la alcaldesa de Colima Margarita Morena González quizás hubiera ganado cualquier posición electoral (recordemos el hubiera no existe), esto pese a que la administración estatal la atacará en su talón de Aquiles, su cónyuge Carlos Arturo Noriega.

Ese escenario cambió radicalmente de septiembre del 2023 a la fecha, otros exponen que simplemente se afinaron las problemáticas que se venían dando en torno a las indefiniciones de la Presidenta Municipal y su equipo de trabajo que comenzaba a confrontarse con la estructura de Acción Nacional, así como internamente dentro del propio equipo municipal, pese a que ninguno de estos actores aportaran trabajo significativo en favor de la alcaldesa.

El primer escenario afinado, es la confrontación innecesaria con la dirigencia de Acción Nacional en el estado, en especial con su líder, Julia Jiménez. Se habla de que Margarita Moreno no quería imposiciones, cierto nos aseguran, no era lo correcto, pero nos comentan también que Moreno González tampoco buscó los mecanismos para mantener con sus aliados (PAN-PRD) una alianza de confianza y respeto como la que tiene su homóloga en Villa de Álvarez.

La segunda situación que tiene molestos a algunos miembros de la dirigencia del PRI, sobre todo a más de un priista, fue cuando la Presidenta Municipal de Colima sintió que el PAN en Colima la podía desplazar y como estrategia haya buscado el cobijo del partido Movimiento Ciudadano, según nos narran, por indicaciones de su ex cuñado Nacho Peralta, misma pasión y amor que la alcaldesa difundió en todas sus redes sociales en donde se veían imágenes de su buena relación con los líderes de ese instituto político, más que con el PAN o con el partido que la postuló: El PRI.

Lo anterior culmina en más publicidad en favor de MC por parte de la Presidenta Municipal de Colima, máximo cuando a mediados de octubre comienzan a aparecer en la mayoría de sus publicaciones el color naranja y más fotografías con líderes de MC. Según nos narran algunos críticos, lo anterior tomó más impulso a partir de la segunda semana de ese mes, cuando supuestamente Margarita Moreno y su equipo de trabajo se reunieron con el ex gobernador y éste diera la indicación de que se prepararán para irse al partido naranja, lo cual motivó que la alcaldesa de Colima diera y patrocinará una calurosa bienvenida a la ciudad de Colima, al entonces candidato de ese partido a la Presidencia de Mëxico.

La caída. Nadie de ese partido, ni consejeros, ni asesores esperaban la caída de Samuel del Partido MC y que con ello arrastrará a la propia alcaldesa a una situación que puso en alerta a los militantes de Acción Nacional, así como principalmente a la dirigencia priista y militantes del PRI. El PAN con estos antecedentes exige y amenaza con que la alcaldía debe ser para ellos porque así está acordado, de lo contrario se retirarían de la alianza. Margarita Moreno alega que nada la impide reelegirse y que de no hacerlo por quienes la postularon en el 2021 lo hará por otro partido, esta versión ha crecido sin frenó y todos los actores involucrados guardan silencio.

Para reflexionar. El equipo que postula a Margarita Moreno no quiere desprenderse del presupuesto municipal porque de ahí viven muchos, pero sobre todo, representa según ellos el camino seguro a la gubernatura tal como lo hiciera Nacho Peralta, finalmente porque tendría el presupuesto para proyectarla a la gubernatura en el 2027.

Pero los asesores de la alcaldesa capitalina no dan lectura a la realidad, la primera, que con este conflicto difícilmente va a ganar, máximo si se fuera a otro partido. Segundo, que no está garantizado que la alcaldía de Colima sea el paso a Palacio de Gobierno, la pruebas son: Griselda Álvarez (+), Elías Zamora, Fernando Moreno, Gustavo Vazquez (+), Silverio Cavazos (+) y la propia mandataria estatal: Indira Vizcaíno, por citar. Agregamos que saliendo de la alianza muchos no la van a seguir como piensa y menos al partido naranja.

Incluso en días pasados un grupo de priistas que trabajan en la comuna capitalina exigieron entrevistarse con Arnoldo Ochoa, dirigente del PRI Colima y Fernando Moreno Peña a quienes de manera airada reclamaron que la mujer priistas y mejor alcaldesa en la entidad, evaluada favorablemente no le permitieron la reelección. Nos narra uno de los presentes que los líderes priistas los escucharon y cuando presentaron el primer punto el porqué no podría ser, los quejosos ya no hallaban cómo retirarse de la vergüenza de los argumentos expuestos por la estructura priistas, me dice uno de ellos que los demás puntos que expusieron los líderes priistas sobraban, más al retirarse los priistas de la comuna reiteraron a su dirigencia del PRI que no dejarían al partido y al bloque por nada.

Desde una posición federal dentro de la alianza PRI-PAN, más de un crítico observa que la Alcaldesa de Colima, Moreno González siente que se aleja de sus aspiraciones a la Gubernatura, lo cual es una falacia, ya que en la república mexicana varios ex diputados federales o senadores han sabido manejar la posición y han consolidado sus proyectos políticos a la gubernatura de alguna entidad.

Para despedirme. El priismo está preocupado por cómo ha venido jugando la alcaldesa y ven que a estas alturas el menor de los peligros es que juegue la Presidencia de Colima, que una posición como legisladora federal donde podría hacer más daño a la nación o al estado porque hasta la fecha según comentarios, Margarita Moreno ha demostrado que primero están sus intereses personales que los ciudadanos. Coincidimos con el ex Gobernador Mario Anguiano, urge un arreglo, un puente antes de que las partes se confronten más y quienes luchan por ganar un país más democrático se pierdan por intereses personales más que de la población. Nos vemos otra entrega.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.