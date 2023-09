El Ayuntamiento de Manzanillo entrega apoyos a 291 familias manzanillenses

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Como cada bimestre, el Ayuntamiento de Manzanillo hizo entrega de apoyos económicos, en esta ocasión, el beneficio fue para 291 familias que tienen diversas necesidades, como los adultos mayores que se encargan de menores de edad.

Desde el Auditorio del Centro Cultural Salagua, esta entrega, fue encabezada por la directora de Desarrollo Social, Rosacruz Rodríguez Pizano, quien estuvo acompañada por la secretaria del Ayuntamiento; Martha Zepeda del Toro y por el tesorero municipal, Lalo Camarena Berra, quien destacó que gracias a los impuestos que pagan las y los manzanillenses es posible integrar un presupuesto para las personas que tienen necesidades especiales, “estos apoyos se entregan a quien verdaderamente lo necesita, pues se hacen estudios completamente técnicos para determinar su estado de vulnerabilidad”.

Agregó que a través de cuentas claras se puede tener un gobierno que garantiza los servicios públicos, la seguridad, la cultura, las artes, “con transparencia siempre alcanza para más”.

Por su parte la secretaria del Ayuntamiento Martha Zepeda, destacó que desde el 2018, la presidenta Griselda Martínez, ha encabezado un gobierno para todas y todos, donde no se hacen distinciones, con en gobiernos anteriores que los apoyos iban dirigidos para los amigos de los que los encabezaban, dijo que actualmente no es así, pues se entrega la ayuda a quien lo necesita, sin saber por quién votan, a qué equipo de deporte le van o si tienen alguna religión o no.

En su mensaje, la directora de Desarrollo Social, destacó que este Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables, es posible gracias al pago de los impuestos de las y los manzanillenses, con lo cual, la administración municipal, destina un presupuesto especial para las personas que más lo necesitan.

Adelantó que será la próxima semana, cuando el Ayuntamiento de Manzanillo, a través de la Dirección de Desarrollo Social continúe la entrega de apoyos para la educación.