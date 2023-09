Egresan 60 nuevos profesionales en Psicología

*“Sigámonos preparando, para aportar al ejercicio ético de nuestra profesión, sin importar el camino que tomemos, hagamos la diferencia y sintámonos orgullosas y orgullosos de nuestros logros”: Andrea Hernández, egresada.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este fin de semana, la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima entregó 60 nuevos profesionales de la generación 2018-2023, en una ceremonia realizada en el Paraninfo Universitario.

Ximena Zacarías Salinas, madrina de generación, les dijo a las y los jóvenes que toda la paciencia, cariño, generosidad y apoyo que les ofrecieron sus familiares y personas cercanas no fueron en vano, pues realizaron su trabajo gracias a que tenían las mejores condiciones para cada caso y, si no hubiera sido así, no estarían hoy aquí”.

También resaltó la curiosidad, empeño, tenacidad, complicidad y sobre todo la ética que han mostrado quienes egresan.

En representación de las y los egresados, Andrea Hernández Martínez comentó que haber estudiado Psicología es un gran compromiso con sus colegas y la sociedad en general, pues es una carrera que requiere de preparación y actualización constante, y que se apega en todo momento a las consideraciones éticas.

“Sigámonos preparando para aportar al ejercicio ético de nuestra profesión, sin importar el camino que tomemos; hagamos la diferencia y sintámonos orgullosas y orgullosos de nuestros logros; gracias a todas y todos los docentes que nos prepararon y nos enseñaron estos diez semestres y, sobre todo, gracias a nuestros padres por el apoyo que nos han brindado”, concluyó.

Nancy Molina, directora de la Facultad de Psicología, les dijo lo siguiente: “Hoy, de manera colectiva y simbólica, se realiza el cierre de los estudios para ser profesionales de la Psicología, del aprendizaje necesario que obtuvieron para evaluar, intervenir, investigar en los diferentes procesos psicológicos que una persona presenta a lo largo de su ciclo de vida”.

Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior, en representación del rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, habló de la importancia que tiene no sólo entrar a una carrera, sino concluirla hasta la titulación. Este proceso no es fácil, reconoció, porque en el caso de la generación que estaba egresando, entraron 98 y sólo la concluyeron 50.

En este sentido agradeció a padres de familia, docente y personal administrativo por entregar una nueva generación de psicólogos y psicólogas, y a las y los jóvenes les dijo que estos años de formación fueron importantes no sólo por lo que aprendieron, sino porque forjaron relaciones de amistad sólidas y duraderas.

Por último, les dijo que en la Universidad podrán encontrar muchas opciones para seguir enriqueciendo su desarrollo profesional y personal.

Cabe mencionar que en el evento también se entregaron reconocimientos a los mejores promedios de la generación, así como el testimonio al desempeño sobresaliente en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Psicología.

También estuvieron en el presídium Alma Rodríguez Soriano, en representación de la FEUC, y Jorge Guzmán Muñiz, nombre de la generación 2018-2023.