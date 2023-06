Educación Colima no descarta que se modifique la Ley y en escuelas implementen el ‘uniforme neutro’

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El secretario de Educación y Cultura (SEC), Adolfo Núñez González, no descartó que en Colima se modifique la Ley de Educación para que en planteles se implemente el uniforme neutro, es decir, que la niñez elija ir a la escuela con falda o pantalón.

Recientemente en el Congreso de la Ciudad de México, se aprobaron las reformas a la Ley de Educación, en el que a partir del próximo ciclo escolar, el alumnado de educación básica en la CDMX podrá elegir si quieren uniformarse de pantalón o de falda para asistir a clases.

“Probablemente Colima no estemos aún a la altura de una sociedad abierta en ese aspecto, no descartamos la posibilidad de analizar el tema, no somos un gobierno cerrado en esa parte, en este momento no hay nada concreto aún, estamos abiertos a un análisis, a una propuesta que están haciendo legisladores”.

Dijo desconocer en qué sentido es la propuesta, pero que están abiertos a la posibilidad de que en el ánimo de respeto a los derechos humanos a la diversidad y distintas formas de pensar de una sociedad cambiante, no se pueden cerrar ante una posibilidad de esa naturaleza.

Reconoció que hay polémica por la cuestión de la edad, ya que cuando alguien alcanza la mayoría tiene el derecho a decidir de forma propia e informada.

“Tenemos la parte conservadora donde nos dicen el padre o madre de familia que no quiere que su hijo o hija esté cerca de un niño o niña con esa forma de pensar… No estamos cerrados a entrar a un análisis a fondo que se respeten las formas de pensar, de ser y de ver las cosas de cada uno”.

Núñez González aseguró que se tiene una sociedad diversa y no se puede encajonar como hace 30 o 40 años donde había hombre y mujer, y ya.

De acuerdo a las modificaciones a la Ley en la CDMX detalla que:

“Toda niña, niño y adolescente tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad. En los centros escolares, tanto públicos como particulares, se permitirá que las niñas informes neutro. Niñas y niños podrán elegir libremente si desean usar pantalón o falda para asistir a clases. Asimismo, los centros escolares deberán abstenerse de imponer reglas que impliquen restricciones a los derechos del alumnado, motivadas por su apariencia física”.