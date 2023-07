EBRARD SERÁ EL PRESIDENTE; ROGELIO SALINAS

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

En 2024 estamos seguros que alzará la mano del triunfo presidencial Marcelo Ebrard, porque se ha fortalecido mucho en todo el país en forma natural, debido a su perfil profesional, su desempeño, su buen nivel político, que es reconocido a nivel nacional e internacional, por su capacidad y experiencia política por los diferentes cargos que ha logrado durante 40 años de servicio público, y además por haber trabajado en forma muy cercana al actual presidente del país, Manuel López Obrador durante casi 20 años en su lucha política, y porque es garantía para continuar la lucha del cambio y mejorar más las condiciones sociales del país, dijo el ex diputado local, Rogelio Salinas Sánchez Coordinador de la expresión “Morena Progresista en el estado”.

En reunión con el Círculo Colimense de Analistas Políticos y con el equipo de trabajo que coordina Rogelio Salinas quien respalda la aspiración de Marcelo Ebrard en la entidad, dio a conocer la trayectoria política del aspirante presidencial, sin mencionar sus propuestas, así como el trabajo al lado del presidente durante 20 años y sus ventajas si logra la candidatura oficial y la presidencia del país.

Rogelio Salinas dio una amplia explicación sobre las ventajas que tendría el país si lograra ser el próximo presidente de México, dijo que tiene confianza de que el proceso interno de Morena se logre hasta el final limpio, transparente y democrático porque así por lógica política se garantizará la unidad interna de los aspirantes y habrá mejores condiciones para consolidar la candidatura oficial de Marcelo Ebrard.

Entre los comentarios sobresalientes de los columnistas fueron; Los ciudadanos vemos un proceso interno simulado, un gran dedazo descarado desde Palacio Nacional promoviendo a la única mujer que dejaron estratégicamente compitiendo para dividir a los 5 hombres aspirantes, tres de morena Ebrard, Adán y Monreal y dos de partidos aliados, Noroña del PT y Velasco del Verde, se le preguntó que si no se daba cuenta que en Colima hay un desmedido uso de recursos públicos gubernamental por el gran número de camiones urbanos, espectaculares, carteles en taxis y colonias promoviendo a la favorita presidencial, con la leyenda, #Es Claudia..

Se le dijo también que estaban avasallando a los presidenciables hombres el aparato oficial, y que le inyectaban también a Adán para justificar, pero los tres niveles de los gobiernos morenistas, federal, estatal y municipales, y que hasta algunos funcionarios morenistas pidieron licencia como Vladimir para promover más a Claudia Sheinbaum, ¿Acaso no hubiera sido más económico haber destapado solo a Claudia si es la decisión presidencial? sin hacer tanta simulación y que si a pesar de ello ¿habría unidad política interna? ¿Tendrá Ebrard un plan B ante este descarado dedazo en donde no hay piso parejo? Entre otras muchas preguntas y cuestionamientos.

Rogelio Salinas dio respuestas a la mayoría de las preguntas y en cuanto a las arriba señaladas solo dijo que confía en que no habrá apasionamientos políticos en el estado ni del gobierno estatal ni de los ayuntamientos, que ellos solo disponían de sus recursos propios, y que la gente ya sabía por quién opinar en las encuestas, y que sí esperan que el proceso sea limpio, de piso parejo y que a pesar que hay varios aspirantes presidenciales están seguros de lograr al final la unidad política, y ante la pregunta de ¿ Marcelo Ebrard tendrá un plan B?, dijo no, no tiene un plan B porque estamos seguros que será el presidente del país.

TEY GUTIÉRREZ LUCHADORA SOCIAL

La presidenta de la Villa desde que tomó protesta como alcaldesa pareciera que todavía anda en campaña política, manteniendo así el ánimo popular no únicamente por su alta responsabilidad en el trabajo sino también por su honestidad y sencillez, hace unos días nos dio a conocer mediante diapositivas o imágenes a los miembros del “Círculo Colimense de Analistas Políticos” todas las obras realizadas y proyectos pendientes por terminar con avances de un 70, 80 o 90 %. No cabe duda que es una activista y luchadora social.

Curiosamente Tey Gutiérrez no mencionó nada en esa reunión sobre el claro abuso del gobierno federal de suspenderle a Villa de Álvarez la exagerada cantidad de 2 millones de pesos mensuales de participaciones, generándole múltiples problemas a la administración de la alianza PRI, PAN y PRD, ¿O será por eso, para que no gane en el 2024? ¿Qué gobierno federal tenemos? Lo curioso es que mientras el propio gobierno federal anunció que recibió de las aduanas y puertos cerca de dos billones de pesos, que es una cantidad extraordinaria, y otros miles de millones de pesos por las cuotas de autopistas, pues un billón son mil millones, por eso resulta que el gobierno federal actúa irresponsablemente ante los ayuntamientos y el campo, pues en lugar de aumentarles les quita, al igual lo hace en otros rubros como son la salud por la falta de medicamentos y equipos en los hospitales así como en el Issste e Imss. ¿Será dinero para las campañas?

