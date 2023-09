EBRARD REVENTÓ EL PROCESO, MORENA ESTÁ DIVIDIDA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Marcelo Ebrard Casaubón reventó el proceso interno de Morena porque se retiró antes del conteo de votos con su denuncia nacional por graves irregularidades, no quiso ser parte de la comparsa como el resto de los aspirantes presidenciales levantándole la mano a Claudia Sheinbaum, algunos se vieron claramente molestos en el anuncio del triunfo, entre ellos Ricardo Monreal quien sí dejó entrever que ellos no tuvieron el apoyo del aparato oficial, hasta el propio Adán Augusto a quien le tuvieron que recordar en plena conferencia para que fuera el primero en hablar a favor de la decisión.

Toda la cargada política del famoso dedazo que ejerció el aparato que representa el gabinete del gobierno federal y también de los gobernadores morenistas en favor de Claudia Sheinbaum, fue a ojos vistos de la sociedad, el proceso no fue transparente ni tuvo los resultados esperados de unidad, por el avance nacional inesperado de Marcelo Ebrard a pesar de los cientos de millones gastados en los diferentes estados en apoyo a Claudia Sheinbaum y Adán Augusto para bajarle puntos, Ebrard fue marginado, pero resultó el mayor competidor interno de Morena por su crecimiento social, por tal motivo los operadores de la sucesión presidencial morenista tuvieron temor al final y mejor metieron mano también en el levantamiento de las encuestas y en el llenado de las urnas para garantizar un triunfo holgado del proyecto presidencial.

ES UNA IMPOSICIÓN

Ebrard precisó es una imposición porque hemos encontrado muchísimas irregularidades en todo el proceso interno y más en los días de la elección por la forma en que está desarrollándose, son miles de incidencias, hemos visto urnas sin actas, paquetes que no coinciden y ahorita están tratando mal a mis representantes antes del inicio del conteo, hasta impidieron el acceso al conteo general y golpearon a mi representante, la senadora Malú Micher Camarena, “la alternativa es la reposición del proceso, esto ya no tiene remedio” por tantas inconsistencias y no puedo ni debo permitir éstos abusos de una imposición, mejor nos retiramos así denunció Marcelo Ebrard para no ser partícipe de la comparsa de un dedazo presidencial anunciado.

MARCELO DECIDE EL LUNES SU FUTURO POLÍTICO

Anunció que el próximo lunes después de una reunión con su equipo tomará la decisión del rumbo político que tomarán, prácticamente rompió con los dirigentes de Morena al llamarlos cobardes a Mario Delgado y a Alfonso Durazo presidente del partido y presidente del Consejo Nacional, por la forma que fueron tratados a sus representantes en el conteo de las urnas, motivo por el cual se retiraron. El presidente del país le aventó un anzuelo político para calmarle los ánimos y lo exhortó a mantenerse unido en la 4T, igualmente lo hizo Claudia Sheinbaum, pero sin respuesta alguna de Ebrard.

NO TIENEN GRAN VALOR LOS RESULTADOS

No vale la pena señalar los porcentajes anunciados de los aspirantes presidenciales dijeron los coordinadores de Marcelo porque ante un proceso viciado y cuestionado, no tienen gran valor para determinar al verdadero ganador en un proceso electoral y peor cuando es interno porque no hay normas claras del partido porque a fuerzas impone a sus preferidos, Claudia Sheinbaum es producto de la imposición abierta, es un dedazo señalaron sus seguidores. Los dos operadores más cercanos de Ebrard y más relevantes que se vieron muy activos en el proceso y en los medios nacionales fueron la senadora Malú Micher Camarena y Carlos Candelaria, Carlos fue Coordinador de las Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene contactos en todo el país.

ENTREGA AMLO EL BASTÓN DE MANDO

El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, como Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y futura candidata a la Presidencia por Morena y aliados, fueron acompañados por los dirigentes del partido y gobernadores morenistas. Fue un acto fuera de serie, al margen del partido, porque es un protocolo exclusivo de los indígenas para informar a su comunidad el cambio de autoridad, da a entender que ahora la dirigente de la 4T y de Morena ya no es el presidente sino Claudia Sheinbaum quien manifestó que continuará con su legado.

¿QUE SIGUE?

Claudia Sheinbaum es la Coordinadora Nacional de la 4T y la inminente candidata oficial como lo será Xóchitl Gálvez por los partidos aliados PRI, PAN y PRD, lo único que sí podemos asegurar es que Morena está dividida en un 27%, porcentaje que el mismo partido le dio a Ebrard en segundo lugar, a pesar de toda la cargada y las irregularidades, por ello Claudia Sheinbaum tendrá mayores retos y riesgos si Marcelo Ebrard no se integra a su favor, pues fue el competidor más difícil de vencer a pesar de su marginación, al contrario creció demasiado y creemos que los equipos, grupos y miles de seguidores que organizó en los estados del país, también continuarán en su lucha social dentro o fuera de Morena. Esperemos el anuncio el próximo lunes.

