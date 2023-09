Ebrard: Encuesta interna de Morena ‘no tiene remedio’ y exige reposición del proceso

CN COLIMANOTICIAS

México.- El aspirante presidencial Marcelo Ebrard exigió reponer todo el proceso interno de Morena y aliados que definirá la candidatura presidencial.

Así lo dio a conocer el excanciller mexicano en conferencia de prensa a tan solo unos minutos de que el partido guinda dé a conocer al ganado de la encuesta que definirá al abanderado presidencial de la 4T para junio de 2024, entre gritos de “fraude, fraude”, “voto por voto” y “casilla por casilla” por parte de sus simpatizantes.

“El día de ayer y hoy hemos encontrado por desgracia en el proceso que nos anima, las urnas, las boletas, hemos encontrado incidencias en un proporción muy superior a lo previsto, por eso se tardó tanto todo el proceso”, expuso.

“Nosotros afirmamos que esto debe reponerse, es decir ya no tiene remedio, ya no tiene remedio, quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, no se han contado votos”, puntualizó.

“Estamos diciendo esto porque las incidencias que hemos visto desde la madrugada hasta esta hora, nos obligan a decir esto o a callar, entonces tomamos esta decisión: hay que hablar, esto no está bien, no es así. Todos los que hemos formado Morena, no estamos de acuerdo. ¿Con quiénes estamos siendo leal? con las personas que formamos Morena, con todo el movimiento que formamos”, explicó.

Se apuntó que hay incidencias en el 14.6 por ciento de los paquetes revisados, lo cual alteraría el resultado final de la encuesta, además de que Ebrard acusó de “cobardes” al dirigente nacional del partido, Mario Delgado, y al presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, por utilizar la policía contra su equipo de campaña y no dejarlos entrar en el conteo que se realiza en el World Trade Center de la Ciudad de México.

“No estoy hablando de fraude, sino de incidencias. Esto se lo digo al presidente del partido que dice que todo está perfecto. Esto no debe ocurrir en Morena. De dos mil 360 cuestionarios, 310 con inconsistencias, dicen que representa 14 por ciento”, argumentó.

Morena, partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciará a su candidato presidencial este miércoles por la tarde tras levantar una encuesta en persona a 12 mil 500 ciudadanos sobre los seis aspirantes del oficialismo, entre quienes destacan la exjefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum, y el excanciller Ebrard.

Información urgente de última hora : impiden a la fuerza la entrada de nuestra representación al conteo de las boletas de Morena . Que tristeza . pic.twitter.com/ftmey0kuLT — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 6, 2023

Con información de López Dóriga