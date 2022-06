Dos años de pandemia y de gran trabajo en Cruz Roja de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Mario López Ortiz, presidente del patronato de la Cruz Roja de Tecomán dio a conocer que su periodo al frente de la benemérita institución termina en agosto, un periodo en el que dijo haber hecho su mejor papel, al enfrentar dos años de pandemia.

López Ortiz admitió que fueron años críticos en los que aumentaron servicios emergentes, mucha gente perdió la vida por el Covid-19 y fue difícil económicamente sostener el servicio, “porque recordemos que cada traje del paramédico con un costo de 1 mil 500 pesos era desechable, y cada salida se tenía que desinfectar la ambulancia”.

A dos meses de entregar el cargo, señaló que se quedan finanzas sanas pues tampoco se recurrió a ningún préstamo y se deja una ambulancia nueva, además de herramientas para atender desastres, “me faltó renovar el trabajo con las damas voluntarias, pretendía restaurar el evento de la reina de la Cruz Roja, pero desafortunadamente cuando estuve con voluntarias fue el mismo día que nos dieron la instrucción de suspender por órdenes de salud”.

Mario López dijo que se hicieron muchas cosas buenas, aunque lo ideal hubiera sido que la Cruz Roja tuviera un mejor presupuesto y que no se hubieran reducido las aportaciones externas como sucedió con el apoyo del ayuntamiento de Tecomán, lo que ha causado incertidumbre en las operaciones de la dependencia.

“No es mucho el apoyo pero solventaba algunas cosas, es una lástima porque tenemos dos años que el ayuntamiento no nos da un quinto a la mitad”.

Dijo que las cosas no quedaron por falta de gestión porque se mandó un oficio al municipio “y ni siquiera nos dijeron que no iba a haber nada”. Aseveró que la falta de apoyo no afecta al patronato como personas sino a la población y pidió al alcalde que reconsidere su postura, “ojalá en el futuro pueda recapacitar”.