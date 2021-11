¿DÓNDE ESTÁN Y CUANDO SERÁN JUZGADOS LOS RESPONSABLES DEL DESASTRE FINANCIERO?/MAESTROS ESTATALES EN ZONA CRÍTICA POR EL IMPAGO/ JLP LA LUCHA POR LA ESCRITURA DEL PAN/

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

El panorama de la ruina financiera lamentablemente es a nivel nacional, de los 15 estados en donde hay relevo de gobernador, tras la pasada elección, 13 de ellos están en bancarrota, a tal nivel que ni siquiera tienen para pagar la nómina, y salvo excepciones como el caso de Querétaro que liquidó toda su deuda externa, los demás ex gobernadores se fueron dejando el caos, uno de ellos amable lector, lectora es el caso de nuestra entidad, de Colima.

Entre las deudas identificadas en el mes de octubre, antes de que culminaran los procesos de entrega y recepción de las diferentes entidades federativas, que tienen problemas por el endeudamiento son: Campeche donde gobernó Alejandro Moreno “Alito” del PRI, registra una deuda de 2 mil 392 millones de pesos; Chihuahua con el ex gobernador Javier Corral del PAN, alcanza 47 mil 612 millones; Colima con Nacho Peralta del PRI, 3 mil 683; Guerrero ex gobernador Héctor Astudillo López, mil 413; Michoacán ex gobernador Silvano Aureoles del PRD, 19 mil 593; Nayarit ex gobernador Antonio Echeverría García PAN-PRD, 5 mil 645; y Nuevo León, ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” Independiente, 78 mil 425; aunque la deuda del estado de Colima que José Ignacio Peralta heredara a Indira Vizcaíno ya actualizada al mes de noviembre, oscila en los 11 mil millones de pesos y contando.

Pero eso no es todo, hay que sumar el factor corrupción y allí es donde se rompe cualquier ecuación y por ello la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera salieron a la caza de varios gobernadores que ya dejaron sus cargos, pero ahorita el problema lo están enfrentando los trabajadores al servicio de gobierno del estado, después de ellos esta sacudida la vivirán los municipios.

La evaluación más dura es que lamentablemente los gobernantes no mostraron capacidad administrativa para manejar las finanzas de sus estados y en algunos casos de los municipios con pulcritud y probidad. Lo peor es que a algunos los premiaron con una plurinominal, como es el caso del diputado local del PRI Carlos García Noriega, ex Secretario de Finanzas del gobierno del estado.

La pregunta que nos hacemos los colimenses que tenemos una deuda de 15 mil pesos aproximadamente cada uno es ¿Dónde están y cuando serán juzgados los responsables del desastre financiero? El tema puede llevar tiempo, esperemos que no sea mucho, porque el daño a la hacienda pública del estado es de grandes proporciones, nunca antes se había visto un escenario como éste, pero va más allá, las afectaciones que han sufrido más de 20 mil trabajadores y sus familias relacionadas con el impago que prevalece por las condiciones económicas.

Lo único bueno es el anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace unos días, que estados y municipios recibirán más de dos billones de pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que se entregarán recursos a los estados y municipios del país sin ningún obstáculo, tras analizar el tema de las participaciones federales. Se van a entregar más de 2 billones de pesos a estados y municipios, para el año próximo”, dijo en la conferencia matutina del jueves 4 de noviembre. Y lo hacemos de manera puntual, no se le retrasa el pago a los estados y municipios”.

Mientras tanto le quedan dos meses al año, en donde se espera que esta situación se corrija y nunca más se vuelva a vivir esta pesadilla.

MAESTROS ESTATALES EN ZONA CRÍTICA POR EL IMPAGO; Los hemos visto padecer día a día la sobrevivencia como resultado del impago a los trabajadores del estado, por un lado existe la voluntad y la gestión de darle celeridad a los procesos desde el gobierno estatal, por otro lado, está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el proceso de liberar recursos para diferentes entidades, ya que Colima no es el caso exclusivo, pero mientras esto ocurre la desesperación ya es insostenible, la falta de pago a los trabajadores estatales, los ha llevado atender dificultades con créditos de casa, departamentales y personales que han dejado de cubrir, y es que las empresas financieras no esperan y a pesar de que saben del impago, siguen presionando a sus acreditados.

El caso es más preocupante en el magisterio estatal, quienes ahora sí. ni prestamos pueden conseguir para hacer frente a sus compromisos, y esperan que el anuncio de la regularización de sus pagos se de lo más pronto posible. Nadie es ajeno a que el problema lo heredaron otros, pero si piden de la manera más humana se dé celeridad a su trámite. Y es que hay activos, jubilados y pensionados que viven al día y lo poco que perciben lo utilizan en su manutención o en la compra de sus medicinas, que por razones de cuadro básico no se las otorgan en las instituciones de salud a las que están adscritos.

Ahí también hay pacientes con cáncer, con cardiopatías o enfermedades que requieren medicamentos especiales. Es por esta razón y múltiples atropellos durante el régimen Peraltista que piden el apoyo para cubrir el pago de salarios como resultado de la prestación de servicios.

JLP LA LUCHA POR LA ESCRITURA DEL PAN: no hay mucho que decir, sólo que Jorge Luis Preciado hará todo lo posible para ser el poseedor de las escrituras del Partido Acción Nacional en el estado de Colima, y es que demostrado está una vez más, que no gana elecciones si no son pluris, y tras bajar las manos en Tecomán y en Manzanillo perder el litigio contra Morena, al acudir directamente a la sala de cabildo a hacer presencia y su característica intervención contra la alcaldesa de Manzanillo, Jorge Luis aspira a algo más, recuerden que las escrituras del PAN sin duda alguna son un boleto seguro a regresar al paraíso federal en tres años, y su permanencia en Manzanillo, obedece a su proyecto trazado desde hoy, el va por su sobrevivencia en el poder, sin importarle los ideales y la esencia de Acción Nacional. ¿Quiénes serán sus beneficiarios? Al tiempo.