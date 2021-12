DILEMA PANISTA

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

El domingo 19 de diciembre de 2021, los 2 mil 461 militantes panistas con derecho a votar, enfrentarán el dilema de elegir entre dos planillas de candidatos más o menos identificadas con Pedro Peralta Rivas y Jorge Luís Preciado Rodríguez, consumados colaboracionistas con los gobiernos estatales en turno. El primero lleva tres sexenios al hilo haciendo “negocios” en grande con gobernadores priistas, “empresario” transexenal involucrado en las maniobras de su primo José Ignacio Peralta Sánchez. El segundo, rey de los moches, hizo su fortuna entregándose en cuerpo y alma al ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto y sus reformas estructurales neoliberales. Ahora sí que tal para cual, ni a quién irle.

Podría asegurarse que, al interior del PAN Colima, el rechazo al par de estos personajes es más o menos parejo, tablas, pero la candidata de Preciado Rodríguez, Dania Ivette “Miss Wal-Mart” Puga Corona, supera con creces en negativos a la identificada con Peralta Rivas, Julia Jiménez Angulo. Los positivos del compañero de fórmula de esta, Francisco Santana Roldán, son mucho mayores que los que acreditan los restantes tres candidatos. Él terminará inclinando la balanza a favor de la fórmula que encabeza Jiménez Angulo. Al tiempo.

A lo mejor el dilema de los panistas no es elegir a los mejores sino a los menos malos, pero son lo que tienen como alternativas, no hay más. La militancia blanquiazul debe ser realista y reconocer que no han sabido todavía sacudirse de los “jefes” Peralta Rivas y Preciado Rodríguez, pero el próximo domingo tendrán la oportunidad de librarse del segundo de ellos negándole sus votos a “Miss Wal-Mart”, para después, con el tiempo y un ganchito, desfamarse también del primero, del empresario transexenal que muy nervioso está por los pasos que a últimas fechas escucha pasos en su azotea.

Así como Francisco Santana Roldán y sus compañeros de grupo interno panista se sacudieron la perniciosa tutela del líder invicto en contiendas electorales plurinominales, Fernando Antero Valle, deberán hacer lo propio respecto de Pedro Peralta Rivas, los diputados federales Riult Rivera Gutiérrez, Julia Jiménez Angulo, y el Síndico Municipal de Colima, Jesús Alberto Partida Valencia.

La devaluación política del truculento Jorge Luís Preciado Rodríguez es más que evidente. De haber escalado hasta el Senado de la República, en las elecciones del domingo 6 de junio de 2021 apenas le alcanzó para una regiduría en el ayuntamiento de Manzanillo. Cuesta abajo en su caída, lo más que podrá lograr en los comicios de 2024 será con comisaría municipal allá en el Puerto.

A pesar de que Pedro y Jorge Luís llevaron al partido, Acción Nacional, a sonadas derrotas electorales en las elecciones de 2018 y 2021, ellos les dieron a sus hijas sendas regidurías en Colima y Villa de Álvarez, así como chambas en ambas administraciones municipales para otros familiares y miembros de sus respectivas incondicionales. Por tales abusos, los panistas de a de veras, de principios y convicciones, deben mandarlos al rancho chiapaneco del AMLO como primera acción de su nuevo Comité Directivo Estatal que encabezarán Julia Jiménez Angulo y Francisco Santana Roldán.

Se dice que…

*El dueño del Partido Movimiento Ciudadano en Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, aliado hasta la ignominia de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y su Movimiento de Regeneración Nacional, hace días asumió formalmente la dirigencia estatal emecista.

*Con el objetivo de fortalecer los perfiles de sus militantes, para llevarlos a ganar en el próximo proceso electoral, Virgilio Mendosa Amezcua ha retomado ya la Secretaría General del Partido Verde Ecologista en el estado.

*Resuelta que haya sido la renovación directiva estatal del PAN Colima, solamente quedará pendiente la del Partido Revolucionario Institucional.