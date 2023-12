Diciembre aumentan los accidentes de motocicletas

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Durante el mes de diciembre aumentan los accidentes automovilísticos debido a las fiestas que se organizan, señaló el director de vialidad Alejandro Hernández, quien recomendó a los padres de familia entender lo que le están comprando a sus hijos ya sea para que se traslade a su trabajo o a su escuela pero en ocasiones no tienen esa responsabilidad o madurez para conducir un vehículo o una motocicleta .



El titular de la Dirección de Vialidad dijo que en estas fechas se incrementan los accidentes “porque son fechas de festejos, de posadas y se incrementa el consumo de alcohol y como son fechas de vacaciones se hacen reuniones entre grupos de amigos y salen a divertirse y es aquí cuando se dan los accidentes” reiteró.



Alejandro Hernández comentó que otro de los problemas que causan los motociclistas es el uso de los escapes ruidosos “ya que en ocasiones los hijos acondicionan las motocicletas pero que no están sujetas a lo que marcan las normas oficiales”



“Pedimos a los conductores de motocicletas a respetar las leyes de transito principalmente no excederse en los limites de seguridad y segundo no subir a mas de una persona a la motocicleta”, aseveró.