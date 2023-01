Destacan estudiantes de la UdeC en The University Physics Competition

*Obtuvieron dos medallas de plata y una de bronce, al competir contra más de mil estudiantes de todo el mundo.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Dos medallas plata y una de bronce obtuvieron las y los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima tras competir contra más de mil estudiantes de todo el mundo, en la edición 2022 de The University Physics Competition, el pasado noviembre.

En los resultados, recientemente publicados, se otorgan tres medallas para estudiantes de Física y Matemáticas: dos de plata para los equipos conformados por Alma Ramírez, Christopher Cerda, Christian Mendoza, Cuauhtli Castellanos Vargas, Damián de la Cruz y Emilio Estrada y duna e bronce para Marcos Hernández, Ángel Ploneda y Ulises Zárate.

En esta edición, el primero de los dos problemas que debían resolver las y los jóvenes se enfocó en desviar un asteroide con diámetro de 100 metros, que impactaría la Tierra a una velocidad de 25 km/h y que tendría que ser desviado por una nave espacial. El segundo consistía en averiguar cuáles son las condiciones que un jugador de futbol necesita para meter un penalti a una esquina superior de la portería, es decir, velocidad, giros del balón y dirección del aire, entre otros aspectos.

Durante 48 horas continuas, los estudiantes pusieron en marcha no sólo sus conocimientos teóricos, sino que también aprendieron a trabajar en equipo: “Aunque tengas la confianza de los compañeros y sepas qué debe hacerse, el estrés se acumula, por eso es importante definir lo que hará cada uno”, dijo Mendoza Martínez.

Para las y los ganadores de medalla, una paso importante en la competencia fue realizar una sesión práctica que simulara la competencia, en la que pusieron a prueba cada una de sus habilidades para administrar el tiempo, ya que desconocían cuáles serían los problemas a resolver; “de esta manera -dijo Castellanos Vargas, tuvimos la oportunidad de organizarnos y dividir bien las tareas, lo que nos permitió, ya en la competencia, que cada uno se dedicara a cierta actividad y así resolver el problema”.

Por su parte, Alma Gálvez compartió que “el reto de esta competencia no es llegar a un sólo resultado, sino que el camino para llegar a él esté bien diseñado y sustentado, por eso es importante saber cómo trabajar en equipo; en nuestro caso elegimos el problema del penalti y lo abordamos desde las probabilidades de los jugadores, de los goles, y si el portero podía o no atajar un gol”. Mientras, el segundo equipo que eligió el mismo problema, se enfocó más en “las condiciones del medioambiente, hacia dónde está soplando el viento, y las características de la pelota”, comentó Cuauhtli Castellanos.

Para el segundo ejercicio, donde tenían que enviar un satélite para desviar un meteorito, los estudiantes repasaron la trayectoria que tenía que seguir el asteroide, las misiones que ya se han hecho y evaluar distintos escenarios, “y con eso comenzamos a trabajar”, dijo Ulises Zárate.

Ya en la competencia, comentó Marcos Hernández, “puedes bloquearte un poco, porque son 48 seguidas, pero sin duda la sesión práctica nos ayudó a definir un modelo para resolver nuestro problema, porque no teníamos un común denominador para seguir progresando, pero la sesión de práctica nos sirvió para llegar a un modelo en el que concordamos todos”.

Esta experiencia pone a las y los estudiantes en un escenario real de investigación, con una pequeña diferencia, “podemos consultar en libros, en internet, pero no podemos tener asesores, no podemos consultar a la experiencia, es como tener una teoría para caminar, pero tú solo tienes que hacerlo, porque nadie más te acompaña”.

Para los estudiantes fue importante aprender a valorar los resultados, aunque no sean los esperados, “nosotros no obtuvimos el resultado que queríamos para evitar el choque del asteroide desde donde queríamos abordarlo, eso nos enseñó que también no llegar a esa conclusión es importante, y explicar por qué falló, en qué falló y qué se pudo hacer en su lugar”, comentó Ulises Zárate.

Finalmente, invitaron a las y los jóvenes interesados en estos temas o en la ciencia y la investigación, a participar en el Instituto Heisenberg de la Facultad de Ciencias de la UdeC (https://portal.ucol.mx/fc/ih/).