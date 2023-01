BEATRIZ PAREDES IMPRESIONÓ EN COLIMA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

México y los estados como Colima requieren de un cambio real para enfrentar los verdaderos problemas que tiene la nación y la entidad, se debe actuar, nada resolvemos con prometer, mentir, criticar y tener otros datos. Colima tiene lugares naturales maravillosos, debería lograr un importante desarrollo económico por el puerto de Manzanillo, hay infraestructura, se tienen las condiciones geográficas privilegiadas, pero la violencia y la inseguridad no permite que Colima sea considerado como un paraíso, aseguró la senadora Beatriz Paredes Rangel quien impresionó a los medios informativos por su elocuente discurso político de precampaña rumbo a la presidencia del país.

BUSCARÁ LA PRESIDENCIA

La Senadora manifestó que su presencia en Colima fue por la invitación que le hizo la diputada local Lizzie Moreno Ceballos quien presentó el pasado sábado su informe de actividades pero que aprovechó la oportunidad para saludar a los medios informativos reconociendo su interés por convertirse en candidata presidencial en los comicios del próximo año por los partidos aliados PRI, PAN y PRD; esperando se incorpore a la coalición el MC y el partido Nuevo Alianza, señaló que el método más adecuado rumbo al 2024 tendrá que ser una elección abierta a la población, precisó que es una mujer de retos.

HAY UN DESMANTELAMIENTO DE INSTITUCIONES

La senadora dijo que debemos fortalecer a las instituciones y no destruirlas, pues hemos vivido un proceso de desmantelamiento de dependencias y programas sociales, afectaron al sector salud, guarderías, seguro popular, Profeco, Conducef, programas de apoyo a la seguridad pública de los estados y municipios, entre muchas otras, agravándose el problema social ya que ahora la gente y hasta los derechohabientes del Imss o del Issste tienen que recurrir a clínicas particulares y comprar sus medicinas y la inseguridad va en aumento.

NO TODAS LAS MUJERES SABEN GOBERNAR

A pregunta expresa dijo que el género o el sexo no es condición de gobernar bien o mal, hay mujeres y hombres que la ciudadanía y los partidos les han dado la oportunidad de gobernar, pero han sido un fracaso por su insensibilidad y falta de experiencia, se requiere madurez y muchas otras cualidades que exige la población.

GRISELDA ÁLVAREZ SI HIZO BUEN GOBIERNO

Beatriz señaló que entre las mujeres que pasarán a la historia de Colima y del país sin duda será la ex gobernadora Griselda Álvarez porque fue una mujer ejemplar que demostró profesionalismo, madurez, experiencia y honestidad, Griselda entró con más problemas que los actuales, pero su actitud responsable, seria y mesurada prestigió a las mujeres en el gobierno.

SOCORRO DÍAZ PALACIOS COLIMENSE EJEMPLAR

Se le recordó en la entrevista que una vez Socorro Díaz Palacios le sugirió a Beatriz Paredes que se postulara para la Presidencia de la República cuando había muy buenas condiciones para ella porque ocupaba una Secretaria de Estado y en ese tiempo se negó, nunca aceptó y se le preguntó ¿Porque hasta ahora sí deseaba cuando el escenario es hoy más complejo? y Beatriz contesto; Socorro Díaz Palacios es una mujer colimense ejemplar que logró consolidarse para la historia de Colima y del país por su gran trayectoria política nacional, es mi amiga, y admitió que es cierto, agregó sonriendo, me negué ser precandidata presidencial porque veía que en ese tiempo no era difícil ser postulada, ahora el escenario hoy es más complejo que antes, pero todos mis cargos en su mayoría han sido porque me los he ganado a pulso y he competido en consultas a las bases, creo que hoy ya cuento con la experiencia necesaria y hay condiciones para que una mujer sea presidenta del país.

Acompañada de Arnoldo Ochoa González presidente estatal del PRI y su esposa Karel Ochoa, la senadora Beatriz Paredes contestó todas las preguntas a los medios informativos, a reporteros, columnistas y analistas políticos. Son pocas, muy pocas las mujeres que han trascendido en la vida política nacional de nuestro país, pero desde la lucha de Independencia a los movimientos armados de la Revolución, incluyendo la vida moderna, la participación de las mujeres en la construcción de la historia de México ha sido muy significativa, y sin duda Beatriz Paredes también pasará a la historia y es hoy la mejor mujer que puede ser más competitiva si logra ser la candidata que compita con Morena si logran consolidar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Los mexicanos ahora ya aceptan en sus encuestas que desean tener la primera mujer presidenta del país.