Después de la consulta sobre incremento de 3%, no se descartan manifestaciones e incluso firma de convenio: Flores 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, dio a conocer que después de la consulta a trabajadores, no se descartan ni las marchas, manifestaciones, paros laborales e incluso la firma del convenio del 3 por ciento.

Recordó que el próximo 7 de abril, los 3 mil 351 trabajadores adheridos al gremio podrán acudir a votar si están de acuerdo o no con el incremento del 3 por ciento al salario, como lo ha propuesto el gobierno estatal.

Expresó que en las tres sedes -Manzanillo, Villa de Álvarez y Tecomán- burócratas estatales podrán expresar mediante el voto estar de acuerdo o en desacuerdo con dicho incremento.

Flores Castañeda agregó que en caso de estar de acuerdo la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, de inmediato se firmará el convenio con el gobierno estatal.

En tanto si no están de acuerdo, se llevarán a cabo procedimientos legales que constan en demandas, emplazamiento a huelga, protestas, paros laborales, manifestaciones y presentación de propuestas para llegar a firmar el convenio.

Todo ello, mencionó, será después de la consulta del 7 de abril.

Tras calificar que es una decisión unilateral el incremento del 3 por ciento que fue anunciado por el subsecretario de Administración, Víctor Manuel Torrero Enríquez, el dirigente gremial hizo el llamado a la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, a que atienda a los trabajadores mediante sus representantes en su demanda justa de un incremento.

Flores Castañeda agregó que los trabajadores han sido persuadidos para que no emitan su opinión en la consulta laboral.

“Nos manifestaron algunos su preocupación de ir a la Consulta y residir, preguntaban si no tendrían represalias. Nosotros les dijimos si alguno sentía presionado ya sea por nosotros como Sindicato o la parte patronal (Gobierno) tienen todo el derecho de denunciarlo; nosotros seremos el conducto para defenderlos si es por parte del gobierno”.

Argumentó que si algún o alguna trabajadora no acude a la Consulta, no tendrá consecuencia, ya que aseguró que se respetará quien no tenga interés en el tema o no pueda acudir.

“No hay multas, no hay persecuciones, suspensión de derecho ni expulsión de trabajadores, es un sindicato incluyente democrático y transparente”.

Por último dijo que confía en que acudirá el 90 por ciento de trabajadores, además que la unión en el Sindicato hace la fuerza.