Descubierta a nivel nacional la ‘Operación Claudia’

Tarot Político

Tirada de carta oculta

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Se cae el telón y las bambalinas, sólo espero que tenga el valor cívico y no lo niegue Indira Vizcaíno y se proceda legalmente contra todos los funcionarios que participaron en éstas actividades, se llama desvío de recursos públicos, además de los delitos que procedan de acuerdo con las instancias electorales.

O sea no tiene dinero para desarrollar proyectos en beneficio de los colimenses, pero si para desperdiciarlo en favor de Claudia Sheinbaum, las evidencias son contundentes y ya de conocimiento general en todo el país y los nombres e imágenes de tus funcionarios también, puesto que diferentes dependencias participaron.

Gobernadora Indira Vizcaíno:

Los colimenses nativos o residentes de este bello estado, te exigimos una explicación detallada de los señalamientos como parte de la rendición de cuentas y asumas tu responsabilidad. El gobierno es para beneficio de los colimenses, no para catapultar políticamente a tus amigos. Nada ni nadie por encima de la ley.

Has hecho del gobierno de Colima la agencia de colocación de personal de tu familia directa y de diferentes órdenes, familia indirecta, de las Superpoderosas como Rosi Bayardo y Viridiana Valencia, además de amigos, compadres, ahijados, aliados políticos de diferentes partidos políticos, especialmente del PRI, de grupos de los ex gobernadores Fernando Moreno Peña, Carlos Flores Dueñas, Ignacio Peralta, siendo este último y su concuño Carlos García Noriega evasores de la justicia, se les han dado las facilidades para no enfrentar a la justicia.

¿Cómo se descubrió la Operación Claudia?

De acuerdo con la investigación de Latinus muy precisa por cierto, participantes en la operación declararon que sacaron una estructura de 500 funcionarios y 500 brigadistas, los cuales en un porcentaje bastante considerable, adscritos a 8 secretarias del gobierno de Colima y algunas de municipios donde gobierna Morena, dando un organigrama de Coordinadores Regionales que cobraban 20 mil pesos, los Coordinadores Distritales con un salario de 12 mil pesos y los brigadistas de siete mil pesos aproximadamente, de forma quincenal y durante el tiempo que duró el posicionamiento de los aspirantes a la Coordinación de la Defensa del Voto de la Cuarta Transformación.

Por si faltaba la cereza del pastel, el equipo de Claudia Sheinbaum contaba con información que se supone era confidencial, consistente en las zonas específicas de los distritos seleccionados para llevar a cabo la encuesta en Jalisco, aunque el líder nacional de Morena Mario Delgado hubiera asegurado que nadie tenía acceso a dicha información, de la cual se cree repitieron el mismo esquema en todo el país y para muestra cheque las secciones de Colima que tienen lonas y bardas de #EsClaudia y ahí sabrá por dónde se va a realizar la dichosa encuesta.

De esta forma presuntamente señalan que con el padrón de la Secretaria del Bienestar, uso de vehículos oficiales, recursos públicos provenientes del estado de Colima se pagó la operación que se orquestó desde diferentes domicilios arrendados para tal fin. Y existen señalamientos de coacción para favorecer a Claudia Sheinbaum en la encuesta a cambio de seguir recibiendo el beneficio de los apoyos sociales que otorga la dependencia del Bienestar en todo el país y sin condición alguna.

Los nombres de varios funcionarios han sido señalados, esperemos que se realicen formalmente las denuncias correspondientes ante las instancias necesarias dónde presuntamente acusan al gobierno de Colima de desvío de recursos públicos, uso indebido de programas sociales, y lo que resulte para sancionar conforme a la Ley a los funcionarios de cualquier nivel de gobierno, incluida la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, si se comprueba su participación, es ahí donde está el meollo del asunto.

Por lo tanto hoy la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno, sus funcionarios señalados, y 8 de sus dependencias están señaladas en estas acusaciones que ya son conocidas por todo el país, que enturbian un proceso democrático al interior de Morena y que indignan a los Obradoristas que son fieles a los principios de la 4T “No mentir, No Robar, No Traicionar”.

Por eso los porristas oficiales de la Gobernadora de Colima conocidos como por ejemplo: el multiestafador columnista, el cronista patito, medios en Facebook de nado sincronizado en favor de Indira Vizcaíno, así como plumas bien pagadas y medios que su facturación es tipo televisa, ¿Todos los mencionados ya sabían que era Claudia Sheinbaum la que ganaría la encuesta por qué tenía la información de dónde se aplicaría la encuesta, como lo publicaron y aseguraron una y otra vez?

Es pregunta.