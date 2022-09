Desaíra alcalde y regidores de Morena a autoridades Auxiliares de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Molestos y desilusionados salieron de la reunión a la cual fueron convocados por la propia autoridad municipal los comisarios y presidente de juntas municipales, pues a la reunión donde se iba a tratar el tema del incremento de su sueldo, solo 3 regidores asistieron.



Aún cuando fue un compromiso del edil Elías Lozano y del cabildo en general reunirse este martes con las autoridades auxiliares para atender su demanda de aumento de salario, no se presentó ni el alcalde ni cuatro regidores de Morena asistieron, “se me hace una falta de respeto” dijo Salvador Lucatero, comisario de Laguna de Alcuzahue, mientras que Ángel Pano, de Caleras, señaló “solo ocho regidores y de oposición, ahí andaba la regidora Marlen y nomás pasó de largo”.



Los regidores de Morena que asistieron fueron a tratar el tema: Guadalupe Orozco, Héctor Vázquez y Oracio Rodríguez, y ausentes estuvieron , la sindico Tania Orozco, Cinthia Preciado, Daisy Marlen Manzo y Jorge Luis Reyes.



El presidente de la junta municipal municipal de Caleras Ángel Pano agradeció que todos los regidores de oposición acudieron y junto con los tres de Morena se comprometieron a respaldar que en el siguiente presupuesto les hagan un aumento salarial y les regresen el seguro social.



Laura Montes, Sergio Anguiano, Roberto Verduzco, Yolanda Llamas y Rafa Ortega los apoyaron “una falta de respeto, nos dejan sin armas para pelear se puso una fecha con anticipación y les valió, ahí nos dejó, estamos muy decepcionados que nos haya dejado al ahí se va”.



Los 17 comisarios y presidentes de junta se presentaron, algunos de comunidades lejanas “todos fueron porque no nos esperábamos que fuera de esa manera, teníamos esperanza, ya habíamos quedado, muchos vienen de lejos como callejones y ganan poquito, dejan de hacer sus labores y la comunidad por ir a la reunión, gastamos lo que no tenemos”.



Por el momento, las autoridades auxiliares estarán ganando lo mismo y sin seguro social hasta que en el presupuesto del 2023 se les tome en cuante y se duplique “esa es la propuesta, que sea el doble, porque nos dijo el regidor Sergio que antes así ganaban, el doble y ahorita un comisario gana de 2 mil 700 a 2 mil 900 a la quincena”.



En la reunión, fue la regidora Laura Montes junto con otros munícipes los que hicieron uso de la voz a favor de los comisarios y presidentes de juntas “voy a pelear hasta donde pueda para que se les haga justicia, si nosotros siete que estamos presentes votamos el aumento, se tiene que dar independientemente de lo que diga el presidente, no le llamaría un aumento sino justicia a las percepciones de las autoridades auxiliares, con el apoyo de los regidores, de los colores que sean, apoyemos la causa”.



Ángel Pano reconoció que hubo ambiente de intranquilidad porque querían que estuviera el presidente, “pero estos regidores se comprometieron y esperemos que nos cumplan, que no falten a su palabra”.