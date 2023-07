Denuncia Diana Zepeda actos de corrupción de personal sindicalizado

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- A través de un video transmitido en sus redes sociales, la presidenta municipal Diana Zepeda Figueroa denunció un acto de corrupción de parte de personal sindicalizado del área donde se expiden las licencias comerciales, esto luego de que se detectó que se falsificó su firma y la de la tesorera municipal en la entrega de licencias municipales.

La alcaldesa mostró varias licencias comerciales en posesión de algunos comerciantes con la firma falsa tanto de ella como de la tesorera municipal, por lo que reconoció que timaron a comerciantes armeritenses: “de esta expedición de licencias, que el encargado es un personal sindicalizado, dice que fue expedida por Diana Zepeda Figueroa y por la tesorera. Señores, esta que está aquí no es mi firma ni es de la tesorera, tampoco”.

Asegura la alcaldesa que se detectaron varias licencias con su firma falsa “son muchísimas las que están así”, aseguró.

Zepeda Figueroa pidió al personal (sindicalizado) que dejen de lado estas malas prácticas: “esto que hicieron es un acto de corrupción es un delito falsificar nuestras firmas aunado a que el sello no está completo lo pone de un lado y no lo pone completo hábilmente lo sobreponen abajo para que no se vea de qué dirección se trata y la gente se vaya con la finta de qué hay un sello y una firma y les están cobrando dinero de parte de esta persona encargada de expedir estas licencias”.

La edil dijo que ante situación ya tomaron cartas en el asunto: “ya movimos a este personal para otro departamento mientras se hace la investigación en nuestra contraloría interna pero también vamos a darle seguimiento judicial y vamos a presentar las denuncias pertinentes”.

Y advierte: “vamos seguir levantando actas de la gente (sindicalizados) que nos está diciendo cuánto dinero le dio a esta persona y que cuando nos dimos cuenta y lo encaramos porque estaba haciendo eso y ya que se vio expuesto al día siguiente de esa situación casualmente trajo 83 mil pesos a depositar de las licencias que él tenía contabilizadas”.

Y aclaró por último: “yo no voy a permitir este tipo de situaciones que estén bajo mi administración es un acto de corrupción que yo no voy a tolerar dentro de mi administración y que no voy a ser tampoco cómplice y por eso lo quiero decir a todo el pueblo y a todos los comerciantes de nuestro municipio porque no es justo que estas cosas estén pasando».