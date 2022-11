Defender la autonomía universitaria, fundamental para transformar el país: Luciano Concheiro

*El subsecretario de Educación Superior de la SEP dictó conferencia en la VIII Conferencia Internacional de ANUIES 2022, a la que asistió el rector de la UdeC, Christian Torres Ortiz.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Durante la VIII Conferencia Internacional ANUIES 2022 realizada en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a la que asistieron rectores y representantes de más de 200 instituciones de educación superior, entre ellos Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima, el Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) resaltó la importancia de dicha asociación nacional, así como de todas las Instituciones de Educación Superior (IES), para la transformación de la educación en México.

En su mensaje, el subsecretario de educación señaló que “éste es un momento crucial para redireccionar las acciones que podemos emprender, desde la perspectiva de la responsabilidad social, con el fin de mejorar la formación integral de las y los estudiantes del nivel superior, de empujar hacia una integración entre la investigación y la docencia y lograr que la vinculación de nuestras instituciones ayude al mejoramiento de la vida de nuestros pueblos”.

Dijo que la Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior (ANUIES), en los años que Jaime Valls Esponda ha estado a cargo de la secretaría general ejecutiva, “ha sido impulsora y hoy tiene un papel central en una perspectiva de, no sólo de colaboración, sino de transformación de nuestras realidades”

Sobre la autonomía, que fue el tema central de la Conferencia Internacional, junto con la responsabilidad social, aseguró que “es de enorme relevancia, ya que en las últimas décadas, en todo el mundo vivimos procesos que podemos llamar complejos; sin embargo, hemos encontrado la posibilidad de un campo de conocimiento y educación por medios y herramientas que nos ha dado la internacionalización y la vinculación con las comunidades desde las Instituciones de Educación Superior”.

“Lo hemos dicho en otras ocasiones: la educación superior o es internacional o no es educación superior; no se puede hablar de un aislamiento con respecto al propio sentido de universidad y nos parece central que se despliegue como un gran esfuerzo este proceso que hemos denominado de internacionalización solidaria; esto es, no solamente unir el sentido de buscar un mundo mejor, de encontrarnos en él o construirlo juntos, sino de actuar en términos solidarios, como ocurrió durante la pandemia”, agregó.

Dijo también que, “desde lo Glocal (Global y Local), el compromiso social ha ido permeando en las IES estos últimos años, respetando su capacidad autónoma y traduciéndose en mecanismos y políticas que redireccionan el conocimiento hacia el servicio del desarrollo local y nacional en una perspectiva del bienestar”.

Durante la crisis de salud por el COVID-19, el subsecretario de educación resaltó el papel de las instituciones educativas; “ustedes cumplieron un papel fundamental en la generación de una revolución en las conciencias; en vez de imponerse, acabó construyéndose una conciencia distinta a la que teníamos en la competencia, la mercantilización y otros elementos que rompían, en la práctica, con nuestro compromiso central”.

Para ello, agregó, “los procesos de vinculación y cooperación de la educación con la sociedad y la industria han sido relevantes y parte integral de la formación de las y los estudiantes, que adquieren no sólo capacidades prácticas, teóricas y metodológicas, sino también un sentido más humanista”.

En sentido, concluyó, “la defensa de la autonomía de las universidades es fundamental para la transformación de nuestro país; no se trata de una autonomía de gobierno nada más, sino de un compromiso desde la nueva Ley General de Educación Superior, que debemos asumir de forma radical no sólo porque la ley nos lo manda, sino porque nos coloca como sujetos activos de la transformación; de lo que estamos hablando es, entonces, de un papel central en el desarrollo de cada una de nuestras localidades”.