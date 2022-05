De sufrir una lesión a probarse con el Atlético de Madrid Femenino; la colimense Stefy Jiménez

CN COLIMANOTICIAS

Madrid.- «El futbol da revanchas» es una frase que coloquialmente se dice ante la derrota o las malas rachas. Esto no siempre aplica, no cualquier jugador se recupera de una lesión o de un descenso, afortunadamente para Stefi Jiménez no fue así y ahora apunta al Atlético de Madrid Femenino.

¿Cuál es la lesión más dura que puede sufrir un futbolista?

Las opiniones podrán ser diversas pero varias apuntarían al ligamento cruzado anterior. Dicha zona de la rodilla ofrece apoyo para la pierna y, en el peor de los caso, los jugadores han pasado hasta siete meses lejos de las canchas aún cuando fueron intervenidos quirúrgicamente.

Esta fue el área que la portera mexicana se lesionó en un encuentro de la Liga MX Femenil ante Toluca. La escena tuvo mucho revuelo pues, al ser en una acción de juego, las futbolistas escarlatas aprovecharon para anotar sin portera, sin embargo pocos se imaginaban la gravedad de lo ocurrido.

El reporte médico indicó que la futbolista tuvo una ruptura parcial del ligamento cruzado.

Para su fortuna, si es que se le puede llamar así, su ligamento no se rompió por completo y pudo evitar aquella temida rehabilitación de varios meses en los que se hubiera mantenido muy alejada de la actividad.

Atlético de Madrid Femenino

La futbolista compartió imágenes de ella en las instalaciones del club colchonero así como del interior del Wanda Metropolitano. Los medios no dejaron tiempo de más especulaciones y menos el club potosino, que le deseó éxito en las pruebas que realizará la guardameta en los próximos días.

Cabe destacar de que, en caso de quedarse con el equipo, el Atlético Femenino también ganaría una posible puerta de exposición. Stefi es una de las jugadoras mexicanas más populares en redes sociales contando con poco más de 850 mil seguidores en Instagram, más que los 660 mil del club colchonero femenino.

Con información de Var Deportivo