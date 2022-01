De manera simbólica ‘clausuran’ la presidencia municipal de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Un grupo de ciudadanos tecomenses encabezados por el activista social Ismael Rodríguez, clausuraron de manera simbólica esta mañana la presidencia municipal como una muestra de inconformidad por el punto de acuerdo presentado por la regidora Cinthia Preciado Rosales, donde se limita el ingreso de personas a las sesiones de cabildo y se implementan una serie de requisitos para poder ser escuchados por el cabildo.

Acompañado del regidor panista Sergio Anguiano, el activista social colocó mantas en el acceso principal de la presidencia donde se plasman las inconformidades por el actuar de los regidores de MORENA.

Ismael Rodríguez dijo que el cabildo le quiere dar “atole con el dedo” al pueblo de Tecomán: “nos quieren atender después de la sesión de cabildo y eso no tiene ninguna validez legal por eso tomamos esta acción como ciudadanos pues tenemos el derecho de no callar y no permitir que se nos pisoteen nuestros derechos”.

Y agregó: “Vamos a seguir con el curso legal ya que vamos a presentar un amparo hasta un juez de distrito y él será el encargado de decirnos si yo estoy loco o ellos están mal”.

El activista admitió que teme por su vida, por eso presentó su denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, “cuando hice mi posicionamiento que íbamos a clausurar la presidencia municipal me restringieron mi cuenta en redes sociales, además hay un bots en las redes sociales que me están fabricando delitos y yo de eso tengo mi conciencia tranquila”.

Durante la protesta pacífica elementos de la Dirección de Seguridad hicieron acto de presencia a cierta distancia de los manifestantes.