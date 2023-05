Cuentan historias de los manuscritos medievales

*“Ya sea en papiros, en libros o manuscritos, lo que seguimos necesitando es el conocimiento, la información, los lectores y el aprendizaje, porque es una manera de ir evolucionando”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Como parte de las actividades que lleva a cabo la Feria del Libro Universitario Altexto 2023, se realizó esta semana la conferencia “El Tesoro mejor guardado: Los manuscritos medievales y sus historias”, que dictó Lourdes Feria Basurto en el edificio de la Coordinación General Administrativa y Financiera.

Recordó que los primeros indicios de la escritura fueron realizados en tablillas de barro o arcilla, papiros y pergaminos, y que cada manuscrito era echo a mano, por lo que no había otro igual, “es decir, eran únicos y hacer una replica debía ser lo más fiable posible”.

Además, recordó que antes de la escritura lo dibujos rupestres eran una manera de comunicar; sin embargo, destacó que en la época medieval, los únicos que tenían acceso al conocimiento eran los religiosos y que entre los libros que ellos conservaban se encuentra “La homilía de Mush” (Mush Homiliarius), que es uno de los manuscritos más importantes en lengua armenia.

Lourdes Feria dijo que “la palabra es el camino a la información y el conocimiento”, por lo que invitó a los asistentes a leer el libro “El infinito en un junco”, de Irene Vallejo, “es la historia del libro mejor narrada que he leído; esta autora se documentó y así escribió el texto, que me encanta porque me hace reflexionar, ¿el libro irá a sobrevivir a las tecnologías?”.

Finalmente, mencionó que el internet “es una enorme biblioteca, con metadatos para recuperar información, pero ya sea en papiros, en libros o manuscritos, lo que seguimos necesitando es el conocimiento, la información, los lectores y el aprendizaje, porque es una manera de ir evolucionando”.